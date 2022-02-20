Алтайский край готов принять беженцев из Донбасса

Алтайский край готов принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в связи с эскалацией конфликта на линии соприкосновения на юго-востоке Украины. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Виктора Томенко Дмитрий Негреев.

«Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России», — сказал Негреев.

При этом сколько беженцев готов принять регион, не уточняется.

18 февраля глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию из-за грядущей атаки украинских войск. Врио главы МЧС России Александр Чуприян провёл оперативное совещание в Ростове-на-Дону и в приоритет поставил задачу определить, какие ещё регионы готовы принимать беженцев.

Кроме Алтайского края о намерении принять беженцев заявили в Курской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Московской областях, а также в Краснодарском крае и других регионах.