Алтайский политик Щукин возглавил новосибирское отделение «Коммунистов России»
Накануне он покинул пост замначальника управления юстиции Алтайского края
27 июля 2022, 13:34
Алтайский политик Андрей Щукин стал первым секретарём новосибирского областного отделения «Коммунистов России», сообщается на странице партии во «ВКонтакте».
Накануне коммунисты возложили цветы к памятнику Владимиру Высоцкому.
«Первый секретарь новосибирского областного отделения партии Андрей Щукин отметил, что нынешнее поколение ценит культурное наследие Владимира Высоцкого и многие современные артисты обращаются к строкам великого поэта и посвящают ему свою музыку», — говорится в сообщении.
Андрей Щукин в Новосибирске / Фото: vk.com/komros77
Напомним, Щукин был депутатом нескольких созывов АКЗС и возглавлял региональное отделение ЛДПР. После на посту вице-губернатора в команде Александра Карлина курировал культуру, спорт и молодёжную политику. До прошлой недели трудился в должности замначальника управления юстиции Алтайского края.
Ранее Щукин объявил о своей новой свадьбе, которая состоится в ближайшую пятницу, 29 июля. До этого он был женат 30 лет.
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