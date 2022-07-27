Алтайский политик Щукин возглавил новосибирское отделение «Коммунистов России»

Алтайский политик Андрей Щукин стал первым секретарём новосибирского областного отделения «Коммунистов России», сообщается на странице партии во «ВКонтакте».

Накануне коммунисты возложили цветы к памятнику Владимиру Высоцкому.

«Первый секретарь новосибирского областного отделения партии Андрей Щукин отметил, что нынешнее поколение ценит культурное наследие Владимира Высоцкого и многие современные артисты обращаются к строкам великого поэта и посвящают ему свою музыку», — говорится в сообщении.

Андрей Щукин в Новосибирске / Фото: vk.com/komros77

Напомним, Щукин был депутатом нескольких созывов АКЗС и возглавлял региональное отделение ЛДПР. После на посту вице-губернатора в команде Александра Карлина курировал культуру, спорт и молодёжную политику. До прошлой недели трудился в должности замначальника управления юстиции Алтайского края.

Ранее Щукин объявил о своей новой свадьбе, которая состоится в ближайшую пятницу, 29 июля. До этого он был женат 30 лет.