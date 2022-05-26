Алтайский политик-трансгендер позвала на выборы в барнаульскую гордуму Ксению Собчак

Региональное отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае и её руководитель, трансгендер Юлия Алешина, предложили телеведущей Ксении Собчак возглавить партийный список на выборах в Барнаульскую гордуму. Соответствующий пресс-релиз опубликован на странице Алешиной во «ВКонтакте».

Отмечается, что сейчас Собчак входит в руководящий орган партии, а в 2018-м баллотировалась на президентские выборы именно от «Гражданской инициативы».

«В региональном отделении партии планируют на предстоящих сентябрьских выборах выдвинуть партийный список с опорой на барнаульских активистов партии и всех неравнодушных горожан, разделяющих демократические ценности. Однако считают целесообразным усилиться „звёздным“ однопартийцем», — говорится в сообщении.

По мнению Юлии Алешиной, возможное согласие Ксении Собчак привлечёт дополнительное внимание избирателей и позволит эффективнее донести до барнаульцев программу партии. В реготделении уже ждут её ответа и надеются, что он будет положительным.

Напомним, региональное отделение «Гражданской инициативы» в Алтайском крае женщина-трансгендер Юлия Алешина возглавила в ноябре 2021 года.