Алтайский политик-трансгендер позвала на выборы в барнаульскую гордуму Ксению Собчак
По мнению Юлии Алешиной, возможное согласие телеведущей привлечёт дополнительное внимание избирателей и позволит лучше донести до жителей города программу «Гражданской инициативы»
Региональное отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае и её руководитель, трансгендер Юлия Алешина, предложили телеведущей Ксении Собчак возглавить партийный список на выборах в Барнаульскую гордуму. Соответствующий пресс-релиз опубликован на странице Алешиной во «ВКонтакте».
Отмечается, что сейчас Собчак входит в руководящий орган партии, а в 2018-м баллотировалась на президентские выборы именно от «Гражданской инициативы».
«В региональном отделении партии планируют на предстоящих сентябрьских выборах выдвинуть партийный список с опорой на барнаульских активистов партии и всех неравнодушных горожан, разделяющих демократические ценности. Однако считают целесообразным усилиться „звёздным“ однопартийцем», — говорится в сообщении.
По мнению Юлии Алешиной, возможное согласие Ксении Собчак привлечёт дополнительное внимание избирателей и позволит эффективнее донести до барнаульцев программу партии. В реготделении уже ждут её ответа и надеются, что он будет положительным.
Напомним, региональное отделение «Гражданской инициативы» в Алтайском крае женщина-трансгендер Юлия Алешина возглавила в ноябре 2021 года.