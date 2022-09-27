Алтайский сенатор попросил мобилизовать его и показал, как метко мечет ножи

Алтайский сенатор Владимир Полетаев в социальных сетях выразил желание быть мобилизованным. Об этом сообщает паблик «Подслушано I Республика Алтай».

«Я военнообязанный и ещё 3 мая 2022 дал согласие для работы в ДНР/ЛНР. Родина никогда и никого не забудет. Формула поведения очень простая: ждём повестки и вперёд! Пока же готовимся морально и физически», — написал сенатор.

Этим текстом он сопроводил видеозапись, на которой показал, как метко он умеет метать ножи.

Отметим, что Владимир Полетаев находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что четыре депутата Госдумы попросили отправить их в зону проведения спецоперации. Среди них председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что некоторые депутаты уже находятся на территории СВО.