Четверо депутатов Госдумы попросили отправить их в зону спецоперации

Минобороны в ближайшее время рассмотрит заявления от четверых депутатов Госдумы, обратившихся с просьбой отправить их служить на фронт, сообщает Readovka.

«Это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол», — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, Милонов, Саблин и Хубезов с первых дней спецоперации находятся на территории Донбасса и помогают местным жителям.

Депутаты хотят на спецоперацию / Фото: t.me/readovkanews

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у депутатов нет никакой брони и они должны «помочь своим участием в специальной военной операции».

Он также отметил, что из депутатов на территории СВО уже находится Дмитрий Саблин, а также Адам Делимханов, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев.

Кстати, накануне ещё семеро депутатов ГД выразили готовность «встать в строй». Это Станислав Наумов, Олег Голиков, Юрий Швыткин, Александр Ильтяков, Николай Брыкин, Ирина Ивенских и Екатерина Стенякина. В частности, Стенякина записалась на сестринские курсы, а Швыткин полжизни отдал ВДВ и теперь готов применить полученный опыт.

Ранее сенатор Совфеда Ольга Ковитиди предложила сократить список заболеваний, дающих освобождение от военной службы для «увеличения резерва годных молодых людей». Amic.ru сделал разбор на эту тему.