Алтайскому отделению КПРФ отказали в иске по отказу в регистрации на выборах в Топчихе

Топчихинский районный суд отказал КПРФ в иске, встав на сторону местной избирательной комиссии по делу об отказе в заверении списка кандидатов, выдвинутых в районный совет депутатов. Об этом сообщает алтайское отделение партии в своем Telegram-канале.

В защиту Топчихинской территориальной избирательной комиссии фактически выступил региональный избирком, который прислал на заседание своего юриста. Коммунисты пока не получили письменного решения суда, но уже намерены обжаловать отказ, и считают решение суда и избиркома политическими.

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Напомним, что Топчихинская районная ТИК 28 июля отказала в заверении списка кандидатов в депутаты райсовета, выдвинутых КПРФ по многомандатным избирательным округам. Аналогичное решение было принято и в отношении списка кандидатов в депутаты Топчихинского сельсовета, выдвинутого компартией.

В Топчихинский районный совет КПРФ выдвинула 17 человек, а в Топчихинский сельский совет — 10. По данным местного избиркома, в каждом списке содержалось по одному кандидату, которые на данный момент состоят в другой политической партии — «Единая Россия». В самой компартии утверждают, что такого эпизода в биографии ни у кого из «красных» не было.

Другой причиной стали «иные нарушения порядка выдвижения кандидатов избирательным объединением, допущенные при оформлении документов». О чём конкретно идёт речь, в крайизбиркоме не уточнили.