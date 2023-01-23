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Американский политик рассказал, как решить все проблемы человечества

Джеффри Янг считает нужным инициировать импичмент президенту

23 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Отставка президента США сможет решить все мировые проблемы, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Если меня кто-то спросит, что нужно делать в ужасной ситуации, мой ответ всегда будет таким: "инициировать импичмент и отстранить президента США и его или её команду по обеспечению национальной безопасности", – написал политик в Twitter и добавил, что это будет лучшим решением любой проблемы, с которой может столкнуться человечество.

РИА Новости отмечает, что Янг неоднократно критиковал власти США за действия в поддержку Киева и поставки военной техники.

Ранее газета The Washington Times сообщила, что допущенная Джо Байденом ошибка в области энергетики позволила России резко нарастить доходы от продажи угля, нефти и газа.

 

 

Комментарии 7

  • Есть же в США толковые люди.
    23 января, Гость   Ответить
  • Даже если он станет президентом, его кокнут как Кеннеди... что демократы... что республиканцы... всё это Капиталисты! а это уже зло!
    23 января, Гость   Ответить
  • По каналу national geographic американский документальный фильм о бомбардировщиках показывали.В нём прозвучала интересная фраза."Мы проводим во Вьетнаме ковровые бомбардировки самолётами, потому что там коммунисты..."Ещё раз, в далёкой от США стране(свободной и демократической) на проживающих там людей скидывают тучи бомб, потому что в их головах коммунистические идеи.....
    23 января, Гость   Ответить
  • кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. ---- зачем это в наших новостях?
    23 января, Гость   Ответить
  • Все - не все, но часть мировых проблем решилась бы с отставкой Бидона.
    23 января, Гость   Ответить
  • зачем это в наших новостях? - ну, в ваших новостях это действительно ни к чему, а в наших очень интересно мнение губернатора.
    23 января, Гость   Ответить
  • Частично да!!! А вообще то уничтожить сша, которые постоянно обостряют обстановку на Земле своими претензиями свехизбранных по отношению к другим народам Земли и не желают жить по международным Законам установленными объединенными нациями.
    23 января, Гость   Ответить
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