Американский политик рассказал, как решить все проблемы человечества

Джеффри Янг считает нужным инициировать импичмент президенту

23 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Отставка президента США сможет решить все мировые проблемы, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Если меня кто-то спросит, что нужно делать в ужасной ситуации, мой ответ всегда будет таким: "инициировать импичмент и отстранить президента США и его или её команду по обеспечению национальной безопасности", – написал политик в Twitter и добавил, что это будет лучшим решением любой проблемы, с которой может столкнуться человечество.

РИА Новости отмечает, что Янг неоднократно критиковал власти США за действия в поддержку Киева и поставки военной техники.

Ранее газета The Washington Times сообщила, что допущенная Джо Байденом ошибка в области энергетики позволила России резко нарастить доходы от продажи угля, нефти и газа.