Барнаульские депутаты назначат новые выборы и одновременно ликвидируют горизбирком
Восьмой созыв городской думы выберут уже в сентябре
17 июня пройдёт предпоследнее заседание Барнаульской гордумы нынешнего созыва. На нём депутаты примут ряд важных решений. В частности им предстоит официально определиться с датой выборов в БГД. Они пройдут в единый день голосования, 11 сентября. Повестка июньского заседания размещена на сайте представительного органа.
Всего барнаульцам осенью предстоит избрать 40 депутатов: 20 — по партспискам, ещё столько же — по одномандатным округам. На 1 января 2021 года в Барнауле насчитывалось почти 525 тысяч избирателей. Обновлённые данные на середину года будут опубликованы в июле.
Примечательно, что проводить выборы будет не избирательная комиссия Барнаула, которая занималась этим на протяжении нескольких последних избирательных циклов. Полномочия по организации выборов возложат на Центральную районную ТИК Барнаула. Упразднение горизбиркома — требование закона. Так, на майской сессии АКЗС в Устав Алтайского края внесли изменения, согласно которым ликвидируются все муниципальные избиркомы, а их функции переходят к территориальным комиссиям.
Таким образом, будет поставлена точка в истории Барнаульской избирательной комиссии. Председателя горизбиркома Виталия Замаруева и секретаря Ксению Долгих освободят от обязанностей. Теперь за выборы в Барнаульскую гордуму будет отвечать Центральная районная территориальная избирательная комиссия города.