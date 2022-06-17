Барнаульские депутаты назначили дату выборов в новый созыв гордумы

17 июня на очередном заседании Барнаульской гордумы депутаты назначили дату выборов в следующий созыв представительного органа. Выборы, как и ожидалось, пройдут в единый день голосования — 11 сентября.

Именно Барнаульская гордума как представительный орган местного самоуправления принимает такое решение. Об этом напомнила председатель БГД Галина Буевич.

«Назначение даты выборов — одно из самых знаковых решений. Городские депутаты принимают это важное для краевой столицы решение в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также в соответствии с уставом города. Отмечу, что вчера, на заседании местного политсовета Барнаульского отделения „Единой России“ мы сформировали список кандидатов на выборы в городскую думу восьмого созыва. Важно, что „Единая Россия“ исполняет свои обещания. Только наша партия провела предварительное голосование и только наших кандидатов ещё до официального старта предвыборной кампании выбрали сами барнаульцы», — прокомментировала Буевич.

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По словам секретаря Барнаульского местного отделения партии, главы города Вячеслава Франка, официальное выдвижение победителей предварительного голосования пройдёт на конференции Барнаульского отделения «Единой России» уже в ближайшее время.