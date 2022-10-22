Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в спецоперации

Президент США Джо Байден заявил о том, что Россия не должна добиться успеха в спецоперации. Об этом сказал в интервью для портала MSNBC.

Он добавил, что финансирование украинской стороны должно окупиться.

«Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы Путин не смог добиться успеха», — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона. Стороны обсуждали ситуацию на Украине.