Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона
Стороны обсудили ситуацию на Украине
21 октября 2022, 21:41, Илья Звягинцев
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Украине.
Переговоры состоялись 21 октября. Других подробностей ведомство не приводит.
В последний раз Сергей Шойгу и Ллойд Остин контактировали в мае 2022 года.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции на десятилетний срок в отношении губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Комментарии
Новости партнеров