Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

Стороны обсудили ситуацию на Украине

21 октября 2022, 21:41, Илья Звягинцев

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Украине.

Переговоры состоялись 21 октября. Других подробностей ведомство не приводит.

В последний раз Сергей Шойгу и Ллойд Остин контактировали в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции на десятилетний срок в отношении губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

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