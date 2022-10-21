Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Украине.

Переговоры состоялись 21 октября. Других подробностей ведомство не приводит.

В последний раз Сергей Шойгу и Ллойд Остин контактировали в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции на десятилетний срок в отношении губернатора Алтайского края Виктора Томенко.