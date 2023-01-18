Без ЕСПЧ и хартий. Какие договоры Совета Европы могут перестать действовать в России и чем это грозит

В России собираются отменить 21 документ Совета Европы

18 января 2023, 15:30, ИА Амител

Российская Госдума / Фото: duma.gov.ru

В ближайшее время в России могут перестать действовать все международные договоры Совета Европы. Такой законопроект 17 января внёс в Госдуму президент России Владимир Путин. В нём указано, что правительство инициативу уже поддержало. Amic.ru разобрался, какие именно договоры отменятся и чем это грозит России.

Какие договоры могут перестать действовать в России?

Законопроект "О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы" предполагает отмену действия в РФ Устава Совета Европы от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года, Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 года, Социальной хартии от 3 мая 1996 года и протоколов к ним.

Кроме того, в списке есть генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года и пять протоколов к нему. Всего в списке 21 документ.

Что это за договоры?

Устав Совета Европы определяет цели и задачи этого органа. Одним из главных достижений СЕ является Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека. Она устанавливает права и свободы каждого человека и обязывает государства – участников конвенции гарантировать эти права своим гражданам. Конвенция предполагает защиту людей в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Европейская конвенция о пресечении терроризма направлена на содействие стран – участников СЕ в выдаче террористов. В ней перечислены правонарушения, которые государства – члены Совета Европы обязуются не рассматривать как политические.

Хартия местного самоуправления обязывает государства – члены Совета Европы закрепить в законах политическую, административную и финансовую независимость муниципальных образований. Хартия устанавливает необходимость конституционного регулирования автономии местного самоуправления. Также она гарантирует соблюдение принципа субординации государств – членов Хартии.

Социальная хартия гарантирует права людей в области жилья, здравоохранения, образования, передвижения, труда, юридической и социальной защиты. Также она запрещает дискриминацию по полу, расе, религии, языку, происхождению, признаку семейной ответственности, возможностям здоровья и другим признакам.

А генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах совета Европы предполагает, что представители членов и секретариат Совета Европы пользуются на территории государств – участников органа всеми привилегиями, необходимыми для выполнения их функций.

Россияне теперь не смогут обратиться в ЕСПЧ?

Не смогут. Денонсация конвенции о защите прав и свобод человека предполагает, что россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека для защиты.

Российские законы не изменятся?

Указанные в Конституции права и свободы граждан сохранятся, местное управление будет существовать по тем же нормам, что и раньше, для террористов в России также ничего не поменяется. Однако изменятся законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении". Как именно – неясно. В остальном новый законопроект касается только европейских конвенций и хартий.

Закон потребует денежных затрат?

Нет, в законопроекте написано, что выделять деньги на отмену документов не придётся.

Почему отменяются договоры?

16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы. Российские власти считают это грубым нарушением Устава Совета Европы и не хотят соблюдать перед советом какие-либо обязательства. Поэтому они решили прекратить действие всех договоров с Советом Европы.

Россия перестанет платить взносы в Совет Европы?

Она уже перестала это делать. РФ заплатила 5,7 млн евро только за период с 1 января по 15 марта 2022 года. Годовой взнос должен был составить 33,7 млн евро.

Какую ещё конвенцию отменили в России?

Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации в России международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В ней указаны меры, которые страны на национальном уровне должны принимать для запрета подкупа должностных лиц, чиновников и работников частных фирм. Такое решение Россия приняла из-за того, что после выхода из состава Совета Европы лишилась права участия и голоса в Группе государств против коррупции (она отвечает за соблюдение конвенции), однако должна была соблюдать принципы договора.