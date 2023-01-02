Запреты и разрешения. Вспоминаем самые резонансные законы, которые повлияли на нашу жизнь в 2022 году

Какие резонансные законы и указы были приняты в 2022 году?

02 января 2023, 08:49, Антон Дегтярев

Фото: duma.gov.ru

В 2022 году жизнь россиян серьёзно изменилась. Ковид пропал из повестки дня. В начале года стартовала спецоперация на Украине, за которой последовали санкции Запада, а затем и частичная мобилизация в России. Всё это сопровождалось принятием целого ряда резонансных законов. Власти ввели жёсткие новые ограничения, но зато разрешили «параллельный импорт». Перемены коснулись многого — от культуры и образования до армии. Amic.ru собрал самые резонансные решения властей, которые приняли в России в 2022 году.

Закон о фейках и дискредитации ВС РФ

Уже через восемь дней после начала СВО (24 февраля 2022 года) в Уголовный кодекс России депутаты Госдумы внесли поправки, усиливающие ответственность за распространение фейков о российской армии. Фейком является какая-либо недостоверная информация о СВО (расходится с данными из официальных российских источников — в первую очередь с информацией Минобороны РФ). Именно их требует от СМИ использовать Роскомнадзор при освещении специальной операции на Украине.

Также стало нельзя публично призывать ввести санкции против России.

Согласно поправкам, сейчас за заведомо ложную информацию об армии придётся заплатить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Виновный может оказаться за решёткой на срок до 15 лет — в зависимости от обстоятельств и последствий распространения фейков.

Кроме того, поправки ввели и в административный кодекс. Россияне теперь несут ответственность за публичную дискредитацию ВС РФ. Вместе с дискредитацией армии РФ нельзя призывать к несанкционированным митингам и к санкциям против России, за это тоже положены штрафы. Подробнее о законе можно прочитать здесь.

Закон о легализации параллельного импорта

30 марта 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал закон о легализации параллельного импорта в России, после этого «серый» ввоз товаров попал в законное правовое поле. Это случилось потому, что после начала спецоперации на Украине иностранные компании массово начали уходить из России, а их продукции в тот период не было адекватной замены.

Согласно новому закону, использование результатов интеллектуальной деятельности не является нарушением. Российские компании, которые ввозят товары без разрешения правообладателя, освободили от гражданской, административной и уголовной ответственности. Они импортируют продукцию через альтернативные каналы и страны — параллельно поставкам официальных дистрибьютеров или дилеров.

Впрочем, разрешение касается не всех. Существует специальный список товаров, попадающих под параллельный импорт. Так, например, без разрешения правообладателя в Россию можно ввозить автомобили (такие как Tesla, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover и другие), шины (Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone), электронику (Apple, Samsung, Sony, Dell, LG, Asus) и другие товары. При этом ФАС заверяет, что параллельный импорт не лишает людей права гарантийного обслуживания и технической поддержки.

Появление недружественных государств

В 2022 году россияне выучили новый термин — недружественные государства. Это страны, которые «совершают в отношении России, её граждан и российских компаний недружественные действия». Правительство РФ утвердило их перечень 5 марта 2022 года — спустя девять дней после начала спецоперации.

В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония. В июле перечень пополнили Багамские острова, а также владения Британской короны острова Гернси и Мэн.

В мае 2022 года президент Путин подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных стран. Он запрещает органам власти, физлицам и организациям под юрисдикцией РФ совершать сделки с юридическими и физическими лицами, попавшими под санкции РФ стран, исполнять перед ними обязательства по сделкам и осуществлять с такими лицами финансовые операции, если они получают выгоду. Нельзя и продавать вывезенные из РФ продукты и сырьё, которые произвели и добыли в России.

С кредиторами из недружественных стран российские граждане и компании, государство, его регионы и муниципалитеты могут расплачиваться в рублях.

Недружественные государства (выделены красным) / Фото: ru.wikipedia.org

Новые территории в составе России

В 2022 году в состав России приняты Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Основой решения стали результаты референдумов, которые прошли на этих территориях с 23 по 27 сентября. И уже 5 октября Владимир Путин подписал законы о вхождении в состав РФ новых субъектов. После этого были приняты законы, связанные с расширением территории России.

Госдума включила юрлица новых субъектов в российскую правовую систему, на новых территориях заработали уголовно-процессуальный кодекс РФ, российские законы, представители новых регионов вошли в Общественную палату РФ.

Карта России с новыми регионами / Фото: amic.ru

Законы о мобилизации и добровольцах

21 сентября в России началась частичная мобилизация.

А в Уголовном кодексе РФ появились статьи за добровольную сдачу в плен и за мародёрство. По первой можно попасть в тюрьму на 10 лет, а по второй — на 15, в зависимости от тяжести преступления. Есть также наказания за самовольное оставление части (до 10 лет лишения свободы), за отказ воевать и выполнять приказ (до трёх лет), за неявку в военкомат и дезертирство. Кроме того, ответственность в сентябре власти ввели за неисполнение государственного оборонного контракта и за нарушение условий госконтракта.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, по которому государственная служба мобилизованных, добровольцев и контрактников останавливается после попадания в армию. Когда человек выходит на работу, госслужба возобновляется. Подробнее о мобилизационных законах можно прочитать здесь.

Кроме того, в законодательстве РФ официально закрепили статус добровольцев, приравняв их к контрактникам.

Теперь добровольцам и членам их семей предоставляются социальные гарантии (денежное довольствие, право на бесплатный проезд к месту службы и в командировке, продовольственное, медицинское, жилищное, вещевое, пенсионное обеспечение и так далее). В случае его гибели супруга, дети или иждивенцы в равных долях получают право на денежное содержание и другие причитающиеся добровольцу и не полученные им выплаты.

Право на бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (за исключением такси) транспорте также за ними. Если доброволец погиб, его семье выплачивается пособие — 3 млн рублей. При увольнении из-за военной травмы, увечья или заболевания предусмотрена та же выплата. На добровольцев, участвующих в СВО, будет распространяться и статус ветерана боевых действий.

Солдаты / Фото: amic.ru

Закон о защите традиционных ценностей и запрет пропаганды ЛГБТ

9 ноября Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Документ даёт определение традиционным ценностям. Таковыми считаются нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат «в основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны». Это, например, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, коллективизм, гуманизм, милосердие, справедливость, крепкая семья и так далее.

По мнению авторов законопроекта, угрозу традиционным ценностям представляют экстремисты и террористы, отдельные СМИ, действия США и недружественных стран, иностранные НКО, ряд транснациональных корпораций и некоторые организации и лица в России. Они распространяют «деструктивную идеологию», которая пренебрегает духовно-нравственными ценностями и искажает историческую правду. Так написано в документе.

Также «деструктивное идеологическое воздействие на граждан России становится угрозой для демографической ситуации в стране», оно создает условия для саморазрушения общества, ослабляет семейные связи, обесценивает созидательный труд и взаимопомощь, вредит нравственному здоровью людей, формирует негативное отношение к воинской и государственной службе и так далее. Подробнее об этом законе прочитать можно здесь.

А 5 декабря Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Теперь нельзя положительно говорить о ЛГБТ не только среди детей, но и среди взрослых. Сайты с такой информацией внесли в реестр запрещённых, их обязаны блокировать. Товары с информацией на ЛГБТ-тематику тоже запретили продавать.

В рекламе и СМИ нельзя показывать геев, лесбиянок и педофилов. Кино с ЛГБТ-героями не получит прокатного удостоверения в России. А детям запрещено демонстрировать контент, способный вызвать у них желание сменить пол. За нарушение — штраф до 5 млн рублей.

Наказание положено также за пропаганду педофилии, за распространение среди детей информации о ЛГБТ. Иностранцев или лиц без гражданства могут за нарушение выдворить из РФ. Подробнее о законе можно прочитать здесь.

Запрет на митинги у зданий органов власти

В конце года в России появился и закон, который расширил перечень мест, где запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Под запрет попали здания органов публичной власти и прилегающие к ним территории, здания аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, помещения и территории вузов, школ и больниц, земельные участки с церквями и территории, прилегающие к объектам соцобеспечения.

При этом регионы могут ещё больше расширить «запретный список», если это обусловлено «историческими, культурными и иными объективными особенностями субъекта РФ».

Митинг у здания администрации Алтайского края / Фото: amic.ru

Новые ограничения для иноагентов

Практически каждую пятницу в этому году расширялся список иноагентов. Иноагентами были признаны целый ряд известных музыкантов, журналистов, политологов, писателей. Среди них Моргенштерн и Оксимирон, Екатерина Шульман, Юрий Дудь, Дмитрий Глуховский, Максим Галкин и др.

В ноябре 2022 года в отношении иноагентов усилили ограничения. Если раньше они должны были отчитываться о своей деятельности и делать приписки к своим публикациям, то теперь дети не имеют доступа к информации, опубликованной иноагентами. Печатные материалы требуется маркировать пометкой 18+. В книжных магазинах, киосках и торговых точках произведения иноагентов можно продавать только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей такие книги и журналы и вовсе запретили.

Иноагенты теперь не имеют права организовывать публичные мероприятия, быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.

Статус иноагента лишает человека права работать на государственной и муниципальной службе, в органах внутренних дел, а также является причиной для увольнения из ФСБ, Следкома, службы внешней разведки, из ФСИН, органов таможни, внутренних дел и противопожарной службы. Малые предприятия-иноагенты исключаются из системы страхования вкладов. Иноагенты также не смогут участвовать в закупках.

Подробнее о законе читайте здесь.

Воспитание патриотизма в школах

В этом году власти решили, что воспитать патриотизм у школьников помогут поднятие флага, исполнение гимна, а также уроки истории и начальной военной подготовки.

Теперь в российских школах каждый понедельник с 1 сентября на линейке дети должны поднимать флаг РФ и исполнять гимн страны. Каждую неделю у школьников проходят так называемые «Разговоры о важном». Темы бесед — историческое просвещение, патриотизм, нравственность, экология и так далее.

С 2022 года историю российским школьникам преподают с первого класса, в рамках предметов «Окружающий мир» и «Основы религии и светской этики». А для учащихся 10-11 классов ввели дополнительный курс «Россия — моя история», на котором дети повторяют программу прошлых лет. В рамках киноуроков детям показывают документальные и художественные фильмы для «сохранения исторической памяти».

С сентября 2023 года в российских школах хотят ввести внеурочный курс по начальной военной подготовке. Предполагается, что школьники будут изучать строевую подготовку, правила обращения с оружием и, возможно, детей научат также рыть окопы.

О том, что изменилось в школах в 2022 году, подробнее прочитать можно здесь.

Поднятие флага в барнаульской школе / Фото: amic.ru

Снятие ковидных ограничений

В 2022 году главная тема прошлых двух лет — коронавирус — отошла на задний план. В России сняли все ковидные ограничения, принятые в 2020 и 2021 годах. Резонансный и обсуждаемый в конце 2021-го — начале 2022 года закон о введении QR-кодов, одобренный Госдумой в первом чтении, депутаты сняли с повестки уже 17 января. А с февраля-марта QR-коды начали отменять по всей России.

С 1 июля Роспотребнадзор убрал в России все ковидные ограничения. И даже масочный режим. Причина — серьёзное снижение заболеваемости. Летом и все ограничения на границах отменили.

Закон о FAN ID

Закон о FAN ID больно ударил по спортивным фанатам. Он был подписан президентом Владимиром Путиным ещё 30 декабря 2021 года, но вступил в силу он только с 1 июня 2022 года и в 2022 году футбольные фанаты протестовали против этого решения.

По новому закону болельщикам теперь требуется «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования». Она нужна для идентификации зрителя, чтобы обеспечить безопасность и общественный порядок на мероприятии. Оформить такой паспорт болельщика можно на портале «Госуслуги». На введение этой системы выделили порядка 773 млн рублей.

Большинство футбольных фанатов выступили против этого решения и начали бойкотировать матчи Российской премьер-лиги. Дело в том, что в выдаче Fan ID могут отказать, если болельщик или участник турнира ранее «нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или при наличии информации о намерении совершить соответствующие противоправные деяния». То есть если болельщика привлекали к ответственности, то FAN ID ему не дадут.