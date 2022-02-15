Британские СМИ: Россия вторгнется на Украину ночью 16 февраля

Британская газета The Sun назвала новую дату российского вторжения на Украину. Теперь полномасштабная операция должна начаться ночью 16 февраля: в 04:00 по московскому, 03:00 по киевскому времени. То же самое заявили журналисты Mirror.

The Sun, ссылаясь на информацию разведки США, пишет о 200 тысячах российских солдат, которые после нанесения массированного ракетного удара по украинским командным пунктам начнут в три часа ночи полномасштабное наступление по всей границе. По оценке анонимного источника издания, около 40 тысяч военных нападут со стороны Белоруссии, ещё 30 тысяч пойдут через территорию ДНР и ЛНР.

Ранее американский президент Байден в ходе переговоров с руководителями западных государств, Евросоюза и НАТО заявил, что неоднократно анонсированное российское вторжение на Украину произойдёт 16 февраля. Причины нагнетания обстановки, вероятность начала очередной “горячей” фазы тлеющего конфликта в районе Донбасса и возможности дальнейшего развития ситуации оценил amic.ru.