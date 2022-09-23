«Донбасс на пути домой». Алтайские либерал-демократы вышли на митинг в поддержку референдумов

Около двух тысяч барнаульцев вышли на митинг в поддержку президента России и референдумов о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В числе тех, кто выступил за, были и члены ЛДПР. Массовая акция прошла в краевой столице днём 23 сентября. И именно в этот день на освобождённых территориях стартовало народное голосование.

«Референдумы имеют огромное историческое значение. Это вопрос целостности нашей страны. Это вопрос жизни братского народа, который уже и так долго находится под гнётом врага. И мы все, жители России, должны поддержать это тяжёлое, но нужное решение. Потому что мы своих не бросаем. Донбасс на пути домой», — рассказал amic.ru депутат парламента Алтайского края, координатор реготделения ЛДПР Сергей Булаев.

Вместе с либерал-демократами в этот день на площадь Свободы вышли студенты, представители общественных организаций, национально-культурных и религиозных объединений.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России проходят в Донбассе, а также в Херсоне и Запорожье 23-27 сентября. Пункты для голосования для переселенцев будут открыты и в регионах России. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это позволит защитить территории и «восстановить историческую справедливость». Эксперты прогнозируют положительное решение на всех четырёх территориях.