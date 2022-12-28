Чем известен новоиспечённый мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман

Срок полномочий градоначальника составит пять лет — до декабря 2027 года

28 декабря 2022, 12:29, ИА Амител

Фото: t.me/vestialtay

На сессии Рубцовского горсовета 28 декабря депутаты единогласно выбрали мэром Дмитрия Фельдмана. За кандидатуру действующего градоначальника проголосовали все 24 депутата, присутствующих на заседании. Таким образом Дмитрий Фельдман останется в кресле мэра второй срок подряд. Его полномочия составят пять лет. Подробнее о биографии новоиспеченного главы города читайте в материале amic.ru.

Какое образование получил Дмитрий Фельдман?

Дмитрий Фельдман родился 22 марта 1962 года в Рубцовске. С отличием закончил Рубцовский машиностроительный техникум. В 1993 году также с отличием закончил Рубцовский завод-ВТУЗ филиал Алтайского политехнического института им. Ползунова, по специальности «Автомобиле- и тракторостроение», инженер-механик.

Где работал будущий мэр Рубцовска?

Фельдман начал трудовую деятельность в марте 1981 года старшим техником-конструктором в отделе главного конструктора № 1 Алтайского тракторного завода. После службы в армии (войска МВД СССР) вернулся на АТЗ в отдел главного конструктора № 2.

С августа 1983 по июль 2004 года он работал на Алтайском тракторном заводе на различных инженерно-технических (старший техник-конструктор, инженер — конструктор) и руководящих должностях (начальник планово — экономического отдела, заместитель директора по экономике и финансам).

Позднее Фельдман работал на других предприятиях города, избирался депутатом Рубцовского горсовета двух созывов — в 1991 и 2000 году, где возглавлял комитет по экономической политике, собственности, арендной плате, ЖКХ, природопользованию и земельным отношениям.

Какие должности Фельдман занимал в администрации города?

С июля 2004 по октябрь 2008 года он работал замглавы администрации Рубцовска, занимался финансово-экономическим направлением, управлением муниципальным имуществом, координацией деятельности предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты прав потребителей.

После увольнения из администрации города в 2008 году работал на руководящих должностях в различных организациях Рубцовска.

В марте 2013 года Фельдман вернулся на работу в мэрию — сначала замглавы, затем первым заместителем, осуществлял координацию деятельности финансово-экономической и инвестиционной политики города.

Когда Фельдман первый раз стал мэром?

Дмитрий Фельдман возглавляет Рубцовск с февраля 2017 года. Повторно он стал градоначальником в декабре того же года.

Сколько зарабатывает глава Рубцовска?

В 2021 году глава города задекларировал доход в 1,425 млн, а его жена — 1,659 млн. В совместной долевой собственности (принадлежит 1/2 недвижимости) у Фельдмана находится квартира в 79,3 кв. м. Транспортных средств у мэра нет, на его супругу записан кроссовер Geely Tugella.