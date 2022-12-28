Дмитрий Фельдман второй раз подряд стал главой Рубцовска
Соперники действующего градоначальника не получили поддержку от депутатов
28 декабря 2022, 10:29, ИА Амител
Действующий глава Рубцовска Дмитрий Фельдман продлил свои полномочия еще на пять лет. Решение приняли депутаты горсовета на заседании 28 декабря. Отметим, что соперники нынешнего градоначальника не получили ни одного голоса в свою поддержку, сообщает мэрия.
Изначально на конкурс по выборам мэра заявились пять человек. В их числе замначальника управления по ЖКХ и экологии администрации города Анатолий Торгов, действующий глава города Дмитрий Фельдман, общественник Дмитрий Дмитриев, экс-зампред Рубцовского горсовета Владимир Бачурин и активист от ЛДПР Алексей Граф. Позднее в ходе проверки документов Граф и Бачурин выбыли из борьбы. У первого в заявке нашли недостоверную информацию, а второй не пришел на финальное собеседование.
Ранее свою поддержку Фельдману высказала «Единая Россия». Об этом в своем ТГ-канале рассказал член президиума регионального политсовета ЕР Денис Голобородько. «С 2017 года Фельдман руководит администрацией Рубцовска, один из опытных краевых управленцев», — дал характеристику градоначальнику единоросс. При этом Голобородько охарактеризовал Рубцовск как «непростую территорию, требующую внимания и профессионального управления».
Первый раз Фельдман был избран мэром в феврале 2017 года. В тот момент несколько месяцев он был в статусе и.о. градоначальника. На пост главы администрации Рубцовска претендовали четыре человека. Кроме Фельдмана, это был депутат горсовета Евгений Криволапов, замначальника управления по ЖКХ Владимир Веснин, а также директор рекламного агентства Игорь Фельдбуш. Предыдущий глава администрации Владимир Ларионов ушел в досрочную отставку на фоне уголовного дела.
Напомним, неделю назад главой Бийска депутаты выбрали 34-летнего Виктора Щигрева. Он стал самым молодым мэром в истории наукограда.
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