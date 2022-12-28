Дмитрий Фельдман второй раз подряд стал главой Рубцовска

Соперники действующего градоначальника не получили поддержку от депутатов

28 декабря 2022, 10:29, ИА Амител

Фото: doc22.ru

Действующий глава Рубцовска Дмитрий Фельдман продлил свои полномочия еще на пять лет. Решение приняли депутаты горсовета на заседании 28 декабря. Отметим, что соперники нынешнего градоначальника не получили ни одного голоса в свою поддержку, сообщает мэрия.

Изначально на конкурс по выборам мэра заявились пять человек. В их числе замначальника управления по ЖКХ и экологии администрации города Анатолий Торгов, действующий глава города Дмитрий Фельдман, общественник Дмитрий Дмитриев, экс-зампред Рубцовского горсовета Владимир Бачурин и активист от ЛДПР Алексей Граф. Позднее в ходе проверки документов Граф и Бачурин выбыли из борьбы. У первого в заявке нашли недостоверную информацию, а второй не пришел на финальное собеседование.

Ранее свою поддержку Фельдману высказала «Единая Россия». Об этом в своем ТГ-канале рассказал член президиума регионального политсовета ЕР Денис Голобородько. «С 2017 года Фельдман руководит администрацией Рубцовска, один из опытных краевых управленцев», — дал характеристику градоначальнику единоросс. При этом Голобородько охарактеризовал Рубцовск как «непростую территорию, требующую внимания и профессионального управления».

Первый раз Фельдман был избран мэром в феврале 2017 года. В тот момент несколько месяцев он был в статусе и.о. градоначальника. На пост главы администрации Рубцовска претендовали четыре человека. Кроме Фельдмана, это был депутат горсовета Евгений Криволапов, замначальника управления по ЖКХ Владимир Веснин, а также директор рекламного агентства Игорь Фельдбуш. Предыдущий глава администрации Владимир Ларионов ушел в досрочную отставку на фоне уголовного дела.

Напомним, неделю назад главой Бийска депутаты выбрали 34-летнего Виктора Щигрева. Он стал самым молодым мэром в истории наукограда.