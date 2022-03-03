Делегация Украины прибыла на вертолётах на переговоры с Россией

Украинская делегация прилетела к месту переговоров с Россией в Белоруссии, передаёт корреспондент РИА Новости. Сторона Украины прибыла на вертолётах.

Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский рассказывал, что переговоры должны были начаться в 15:00 по московскому времени. Также он упомянул о сложностях с логистикой у делегации Украины — она собиралась в Польше, и только затем выдвинулась в Брестскую область, на место переговоров.