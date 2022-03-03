Делегация Украины прибыла на вертолётах на переговоры с Россией
Переговоры пройдут в Брестской области Белоруссии
3 марта 2022, 16:54
Украинская делегация прилетела к месту переговоров с Россией в Белоруссии, передаёт корреспондент РИА Новости. Сторона Украины прибыла на вертолётах.
Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский рассказывал, что переговоры должны были начаться в 15:00 по московскому времени. Также он упомянул о сложностях с логистикой у делегации Украины — она собиралась в Польше, и только затем выдвинулась в Брестскую область, на место переговоров.
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