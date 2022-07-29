Депутат АКЗС, партработник и бизнесмен. Кто вошёл в список комроссов на выборы в Барнаульскую гордуму

«Коммунисты России» стали девятой по счёту партией, чей список заверил избирком на выборах в Барнаульскую гордуму. Как и ожидалось, возглавил шорт-лист депутат Алтайского Заксобрания Сергей Матасов. Информация размещена на сайте Центральной ТИК Барнаула.

Также в первой тройке у комроссов расположились секретарь барнаульского горкома по идеологии Николай Наздрачев и предприниматель Алексей Казанцев. Кроме того, партия выдвинула кандидатов по всем одномандатным округам, а ещё сформировала 20 территориальных групп, состоящих из 49 человек.

Среди одномандатников у комроссов преобладают молодые кандидаты. Так, сразу пятеро из них родились в 2001 году. Однако есть у последователей ленинской идеологии и более старшие претенденты на мандаты. Самый опытный — 62-летний Николай Димитров.

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Кто идёт на выборы в Барнаульскую гордуму

На данный момент документы для участия в выборах подали девять партий, причём шесть из них освобождены от сбора подписей и автоматически окажутся в избирательном бюллетене. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и «Коммунисты России». Оставшиеся три партии должны представить автографы избирателей. Среди них — «Зелёные», «Родина» и «Партия пенсионеров». Документы в избирком необходимо сдать до 1 августа. Решение о регистрации будет принято в течение 10 дней. Сами выборы в Барнаульскую гордуму пройдут с 9 по 11 сентября.

В тройку от ЕР вошли мэр Вячеслав Франк, нынешний председатель БГД Галина Буевич и бизнесмен Владимир Отмашкин. Первую тройку от КПРФ на выборах в Барнаульскую гордуму возглавил лидер движения «За зелёный Барнаул» Юрий Красильников. Кроме него, в списке директор Михайловского завода химреактивов Сергей Немчинов и первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ Анатолий Барсуков. «Новых людей» на выборы в БГД поведёт лидер реготделения Никита Федюнин, также в тройке присутствуют выпускник образовательной программы «Капитаны России» Максим Петров и медиаменеджер Анна Галицкая.

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У эсеров во главе списка стоит депутат АКЗС Евгения Боровикова, арбитражный управляющий Степан Лютов и руководитель газеты «Вечерний Барнаул» Алексей Баканов. Либерал-демократы сформировали тройку во главе с депутатом АКЗС Сергеем Булаевым. Вслед за ним идут действующий депутат Барнаульской гордумы Алексей Скосырский и координатор первичного отделения ЛДПР Анна Юферева. У партии «Зелёные» во главе списка стоит учёный-эколог Владимир Кириллов и его соратница Яна Варнавская, у «Партии пенсионеров» — бывший руководитель партии «Великое Отечество» в крае Эдуард Барчук, а у «Родины» — выпускник алтайского «Политеха» 23-летний Александр Нечитаев.