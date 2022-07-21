Второй эшелон. Сразу девять партий могут принять участие в выборах Барнаульской гордумы

На предстоящих в сентябре выборах в Барнаульскую гордуму ожидается неожиданно высокий уровень конкуренции. За право войти в представительный орган могут побороться как минимум девять партий. На данный момент документы в избирком уже сдали «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду». В ближайшее время к ним намерены присоединиться «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и «Партия пенсионеров».

В минувшие выходные конференции по выдвижению кандидатов на выборы в БГД провели партии «Родина» и «Зеленые». Накануне вечером аналогичное мероприятие прошло у «Партии пенсионеров». Ожидается, что до конца недели собрание пройдет у «Коммунистов России», сообщил amic.ru председатель Центральной районной ТИК Барнаула Виталий Замаруев.

Из этих четырех партий только комроссы будут освобождены от сбора подписей. Всем остальным необходимо до 1 августа предоставить в избирком не менее 2624 автографов избирателей. Если собрать нужное количество не получится или избирком найдет слишком много «брака» в подписях, то партию до выборов не допустят. Но в любом случае в бюллетене окажется как минимум шесть партий, которые были освобождены от сбора подписей: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СРЗП, НЛ и КПКР. «Льготниками» эти партии стали потому, что первые пять представлены в Госдуме, а шестая — в Алтайском Заксобрании.

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«Зеленые» перспективы

По словам председателя краевого отделения экологической партии «Зеленые» Владимира Кириллова, политорганизация готова выставить кандидатов по 10 из 20 одномандатных округов. Кроме того, в партсписок включат еще 20 человек. В общемуниципальную двойку войдут сам Владимир Кириллов и Яна Варнавская. Задача-минимум для «Зеленых» — собрать подписи избирателей и пройти регистрацию в избиркоме, рассказал собеседник amic.ru.

«Зеленым», как и другим партиям не из «большой шестерки», для допуска на выборы придётся собрать 0,5% подписей от общего числа избирателей, зарегистрированных в Барнауле. По данным избиркома, на 1 июля 2022 года в краевой столице было зарегистрировано более 525 тысяч избирателей. Максимально партия может представить 2886 подписей.

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Кириллов говорит, что задача-максимум для «Зеленых» — взять 5% на выборах, чтобы получить мандат в БГД. В дальнейшем это избавит партию от необходимости собирать автографы избирателей в ходе других кампаний. Кириллов отметил, что партия намерена сосредоточиться только на выборах в Барнауле. Чтобы претендовать на что-то серьезное в других муниципалитетах у «Зеленых» нет необходимого количества кадров и материальных ресурсов, резюмировал спикер.

Получить оперативный комментарий в реготделении партии «Родина» amic.ru не удалось.

На какой результат рассчитывают партии

«Единая Россия» намерена выиграть 16-18 одномандатных округов из 20 в Барнаульскую гордуму и будет стремиться к 50% по партийным спискам. Не менее амбициозные планы у эсеров: взять до пяти одномандатных округов, а также несколько мест по партспискам. КПРФ прямо о цифрах не говорит, но подразумевается, что партия сможет выиграть несколько округов, и рассчитывает как минимум на 30% голосов по партспискам. ЛДПР пока также умалчивает о задачах на выборы в БГД, однако очевидно, что задача-минимум — повторить результат 2017 года, когда партия смогла получить три места по партспискам. «Новые люди» и комроссы, скорее всего, неплохим результатом посчитают преодоление 5%-го барьера, что позволит получить минимум один депутатский мандат.

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Кто идет от партий на выборы в Барнаульскую гордуму

В тройку от ЕР вошли мэр Вячеслав Франк, нынешний председатель БГД Галина Буевич и бизнесмен Владимир Отмашкин. Первую тройку от КПРФ на выборах в Барнаульскую гордуму возглавил лидер движения «За зелёный Барнаул» Юрий Красильников. Кроме него, в список вошли директор Михайловского завода химреактивов Сергей Немчинов и первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ Анатолий Барсуков. «Новых людей» на выборы в БГД поведет лидер реготделения Никита Федюнин, также в тройке присутствуют выпускник образовательной программы «Капитаны России» Максим Петров и медиаменеджер Анна Галицкая.

У эсеров во главе списка стоит депутат АКЗС Евгения Боровикова, арбитражный управляющий Степан Лютов и руководитель газеты «Вечерний Барнаул» Алексей Баканов. Либерал-демократы сформировали тройку во главе с депутатом АКЗС Сергеем Булаевым. Вслед за ним идут действующий депутат Барнаульской гордумы Алексей Скосырский и координатор первичного отделения ЛДПР Анна Юферева. Комроссы официально еще не назвали первую тройку, но почти наверняка в нее войдут секретарь барнаульского горкома по идеологии Николай Наздрачев, второй секретарь горкома Александр Рыльский, а также депутат Хабарского райсовета Александр Кузган.

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Первая потеря у самовыдвиженцев

А между тем избирком уже успел отказать в регистрации самовыдвиженцу Вадиму Астаховскому. Он первым из всех независимых кандидатов принес подписи в избирком, однако процент брака в документах превысил допустимую норму, сообщил amic.ru Виталий Замаруев.

Ранее документы в избирком в качестве самовыдвиженцев представили основатели «Барнаульской халвичной фабрики» братья Евгений и Вадим Астаховские, а также руководитель компании «Алтайсейф» Тимур Марданов. Накануне к числу самовыдвиженцев добавилась 38-летняя самозанятая Анна Гавриленко. Таким образом, независимых кандидатов, остающихся в предвыборной гонке, пока по-прежнему трое.

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Напомним, в Барнауле число подписей, которые необходимо собрать самовыдвиженцу, варьируется от 120 до 155. Конкретное число зависит от количества зарегистрированных избирателей на том или ином округе. Времени у потенциальных кандидатов в депутаты остается все меньше — документы в избирком, включая подписные листы, нужно сдать до вечера 1 августа.