Депутат Барнаульской гордумы от «Единой России» намерен уйти по собственному желанию

Руководитель строительной компании «Алгоритм» Александр Тайчер, ставший депутатом Барнаульской гордумы в 2018 году, собирается покинуть стены БГД. Заявление Тайчера рассмотрят его коллеги на ближайшем заседании — 28 апреля. Проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Барнаульской городской Думы» уже разместили на правовом портале.

Причины такого решения со стороны Тайчера не раскрываются. Напомним, депутатом он стал в феврале 2018 года, получив мандат от Александра Иванова, избранного главой Первомайского района. В гордуме Тайчер представляет партию «Единая Россия», входит в состав комитета по городскому хозяйству. В ближайшее время в ЕР должны решить, кому передать мандат Тайчера. Впрочем, срок полномочий нового депутата не превысит четырёх месяцев: VII созыв БГД последний раз соберётся на заседание в конце августа. А уже в сентябре 2022 года будет выбран новый состав Барнаульской гордумы. Всего в представительный орган войдёт 40 человек — 20 в качестве одномандатников, ещё столько же — по спискам политпартий.

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Александр Тайчер родился 2 октября 1966 года в Барнауле. В 1989 году окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».