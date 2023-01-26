Партия уже начала подготовку к выборам главы региона

26 января 2023, 10:20, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В сентябре 2023 года жителям региона снова предстоит сделать выбор – на этот раз губернатора. Об участии в кампании заявили все основные игроки алтайской политики. В их числе и ЛДПР. Есть ли у партии кандидат, хватит ли сил пройти муниципальный фильтр и готовы ли либерал-демократы на временные коалиции – читайте в интервью с главой регионального отделения, депутатом парламента Алтайского края Сергеем Булаевым.

– Сергей, до главного политического события в регионе в 2023-м – выборов губернатора – остаётся ещё более полугода. Но партиям и кандидатам надо готовиться, понятное дело, уже сейчас. ЛДПР начала эту работу?

– Конечно. Во-первых, мы готовим местные отделения. Ведь это основа нашей команды, от них зависит, как партия донесёт свою программу, своё видение решения проблем региона до людей. В ряде муниципалитетов у нас теперь есть новые координаторы. Например, в Алейске и.о. координатора стала Вара Абакумова, в Рубцовске – Елена Хотулева, в Завьялово пост руководителя отделения занял Алексей Антонов. В ближайшее время появятся и.о. координатора в Тогульском и Целинном районах.

Перед местными отделениями стоит важная задача – быть звеном между избирателями и партией. И мнение людей очень важно для нас. Оно должно быть основополагающим для всех кандидатов.

Во-вторых, мы уже начали разработку концепции избирательной кампании, подготовку штаба. За нашим кандидатом будет целая команда грамотных, опытных людей, патриотов своей страны и региона. А программа будет основана на наказах избирателей. Разумеется, мы на связи всегда, неважно, есть выборы или нет. Но теперь мы делаем акцент на том, что это будут выборы самого высокого в регионе уровня. Это депутатов мы выбираем разных, а глава региона будет один. И именно ему предстоит решать наши главные проблемы.

– Какие?

– Самое основное – уровень жизни наших людей, невысокая зарплата. А ещё – это село, которое кормит не только Алтай, но и решает продовольственные вопросы всей страны. Я много езжу по краю и всё чаще вижу брошенные дома. Сёла надо поднимать и поддерживать, привлекать туда молодёжь. И я уверен, что нас в этом вопросе на выборах поддержат и жители региона.

– То есть партия настроена на победу?

– Конечно. Мы идём ради победы, а не для галочки. Более того, у нас уже есть примеры того, как кандидат ЛДПР побеждает на всенародных выборах и становится губернатором. Так что для нас это не техническое участие.

– Но ЛДПР, как и остальным партиям, придётся проходить муниципальный фильтр, чтобы в принципе принять участие в голосовании. А сейчас это 7%, то есть нужно собрать более 500 подписей местных депутатов и глав. Как оцениваете свои шансы?

– Сейчас у нас 33 депутата и один глава. Но мы уверены, что в поддержку нашего кандидата выступят и депутаты от других политических сил, и самовыдвиженцы. Хотя, конечно, муниципальный фильтр надо снижать. В России есть ряд регионов, где он ниже, хотя муниципальных образований больше.

– Вот как раз на сессии 26 января АКЗС будет рассматривать предложение фракции КПРФ снизить муниципальный фильтр на губернаторских выборах с 7 до 5%. Вы будете голосовать за эту инициативу?

– Да, будем. Более того, ЛДПР с этим предложением выходила ещё в прошлом созыве. Но тогда оппозиция не получила поддержки.

– Как думаете, насколько будет конкурентной эта кампания?

– Я даже на это надеюсь, потому что достойные соперники оживляют выборы, привлекают к ним внимание людей. Ведь именно люди должны выбирать. Чем больше человек придёт на участки, тем справедливее будет процедура. Мы конкурентов не боимся. Остальные партии тоже пока не называли имён своих кандидатов, так что прогнозировать кампанию пока рано.

– Периодически всплывают предложения выдвинуть единого кандидата от оппозиции, как вы к этому относитесь?

– Если другие партии будут готовы поддержать нашего кандидата, то прекрасно. Других же кандидатов поддерживать не станем, потому что уверены – именно ЛДПР сможет улучшить жизнь в регионе.

– Вы планируете активную предвыборную кампанию?

– Да, у нас будет весь комплекс: наружная реклама, раздаточный материал, о своей программе и кандидате мы будем рассказывать в СМИ. Но самое главное – встречи с людьми. Повторюсь, мы слышим и слушаем своего избирателя. И гарантируем исполнение их наказов при любом исходе выборов.