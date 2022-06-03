Дмитрий Медведев объяснил, почему на Украине идет спецоперация, а не война

Россия проводит на Украине спецоперацию, а не войну, потому что цели этой операции ограничены, уничтожаются только военные объекты, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью Al Jazeera.

«Это действительно специальная военная операция. То, что там происходит, идёт по определённому сценарию», — цитирует его ТАСС.

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Экс-президент напомнил, что Владимир Путин поставил перед Россией две задачи: «защитить граждан» ДНР и ЛНР и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов».

«Поэтому цели этой операции ограничены», — подчеркнул Медведев, указав, что «операция проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты».

Российские войска, по его словам, «стараются действовать таким образом, чтобы всё, что происходило, касалось только вооружённых сил Украины». «И поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», — добавил он.

Ранее Медведев заявил, что российское руководство не имеет имущества, счетов и значимых интересов за границей, а потому санкции Запада, по его словам, бьют по обычному народу, а не по чиновникам.