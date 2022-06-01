Медведев: у российских властей нет имущества и счетов за границей
Бывший президент убеждён, что санкции Запада направлены против народа России
Политическое и военное руководство России не имеет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей, санкции Запада бьют по народу, заявил Дмитрий Медведев.
«Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать», — написал зампред Совбеза в Telegram.
Он признал, что от санкций пострадал крупный бизнес из РФ, который лишился заграничного имущества, но, отмечает Медведев, «для них эти конфискации совсем не фатальны, они и так проживут, у них и в России много чего осталось».
«Тогда против кого это всё? Вывод напрашивается отвратительный: эти санкции направлены именно против народа России», — считает экс-президент.
По его словам, арест госактивов, запреты на покупку российских нефти и газа, на полёты и использование платёжных инструментов преследует простую цель — «уронить уровень жизни обычного россиянина».
«Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят!» — заявил политик.
Ранее Дмитрий Медведев предложил российским критикам спецоперации РФ на Украине как можно скорее уезжать в Германию «и желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооружённых силах», — говорил он.