Додик наградил Путина

Высшую награду Республики Сербской российскому президенту вручат при первой официальной встрече с лидером сербов Боснии и Герцеговины

09 января 2023, 09:00, Никита Черников

Фото: en.kremlin.ru

Глава Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик удостоил российского коллегу Владимира Путина высшей награды республики – орденом с цепью «За особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской и вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества». Об этом пишет ТАСС.

О вручении награды Додик сообщил накануне, во время празднования 31-й годовщины со дня образования республики.

Орден будет передан Путину при первой официальной встрече двух лидеров.