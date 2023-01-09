НОВОСТИПолитика

Додик наградил Путина

Высшую награду Республики Сербской российскому президенту вручат при первой официальной встрече с лидером сербов Боснии и Герцеговины

09 января 2023, 09:00, Никита Черников

Фото: en.kremlin.ru
Фото: en.kremlin.ru

Глава Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик удостоил российского коллегу Владимира Путина высшей награды республики – орденом с цепью «За особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской и вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества». Об этом пишет ТАСС.

О вручении награды Додик сообщил накануне, во время празднования 31-й годовщины со дня образования республики. 

Орден будет передан Путину при первой официальной встрече двух лидеров.

 

 

Комментарии 6

  • ахахахаха
    09 января, Гость   Ответить
  • И Путин должен ответно наградить Додика.
    09 января, Гость   Ответить
  • Интересно, что не всех прогнули. Даже удивительно. Ладно Россия или Китай, но маленький народ поклал на мирового гегемона, это труднообъяснимо
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, это труднообъяснимо === Потому что они умные, они с Россией дружат
    09 января, Гость   Ответить
  • Все умные с РФ дружат? Сходу и не вспомнить кто это.
    09 января, Гость   Ответить
  • ? Сходу и не вспомнить кто это. ****** А для тебя кто умные? Кто пиндосам шакалит?
    09 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров