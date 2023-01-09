Додик наградил Путина
Высшую награду Республики Сербской российскому президенту вручат при первой официальной встрече с лидером сербов Боснии и Герцеговины
09 января 2023, 09:00, Никита Черников
Фото: en.kremlin.ru
Глава Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик удостоил российского коллегу Владимира Путина высшей награды республики – орденом с цепью «За особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской и вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества». Об этом пишет ТАСС.
О вручении награды Додик сообщил накануне, во время празднования 31-й годовщины со дня образования республики.
Орден будет передан Путину при первой официальной встрече двух лидеров.
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