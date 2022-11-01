Двух депутатов АКЗС, нарушивших партийную дисциплину, исключили из КПРФ

Депутатов Алтайского Заксобрания Елену Хрусталёву и Надежду Дрюпину исключили из компартии, также парламентарии покинут фракцию коммунистов в АКЗС. Решение приняли 1 ноября единогласно. Об этом в своём Telegram-канале рассказала лидер алтайских коммунистов, депутат Госдумы Мария Прусакова.

Санкции против Хрусталёвой и Дрюпиной ввели после того, как они на последней сессии АКЗС поддержали проект регионального бюджета на 2023 год в первом чтении. При том, что накануне до всех «красных» довели единую позицию — голосовать против главного финансового документа на следующий год. О дебатах вокруг принятия бюджета-2023 можно почитать здесь.

Фракция мотивировала свой отказ голосовать против тем, что в бюджете произошло урезание расходов на социальные статьи и увеличение на содержание госаппарата. Подробно об этом на сессии высказался Антон Арцибашев.

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Напомним, что из 23 присутствовавших на сессии коммунистов бюджет поддержали Елена Хрусталёва, Надежда Дрюпина, Людмила Клюшникова и Павел Митрофанов. Ещё 18 человек, включая главу фракции Андрея Кривова, проголосовали против. Людмила Мухортова не стала участвовать в голосовании.

Вероятно, решение не применять аналогичные санкции к другим провинившимся — Клюшниковой и Митрофанову — связано с политическим расчётом. Если бы фракцию КПФР покинули трое и более депутатов, это позволило бы им создать собственную независимую депутатскую группу — фактически ещё одну фракцию в стенах парламента. На это крайком КПРФ пойти не мог.

Напомним, что и в прошлом созыве АКЗС было немало скандалов, связанных с фракцией коммунистов. В частности, поста лидера «красных» на время лишили Марию Прусакову (тогда фракцией попеременно руководили Юрий Астанчик и Максим Талдыкин). Этот демарш стоил места в КПРФ нескольким депутатам, включая амбициозного экс-главу Павловского района Владимира Попова.