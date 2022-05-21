Джо Байдену запретили въезд в Россию

В общей сложности в список попала почти тысяча человек

21 мая 2022, 21:28, Никита Черников

Президенту США Джо Байдену запретили въезд на территорию РФ, сообщили на сайте МИД страны.

Кроме Джо Байдена в список вошел его сын Хантер, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и другие. В общей сложности перечень насчитывает 963 гражданина США.

Ранее стало известно, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокирован.

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