Эффективно, оперативно и в связке с горожанами. О чем рассказал глава Барнаула Вячеслав Франк в своем отчете

Годовой отчёт главы Барнаула Вячеслава Франка депутаты городской думы приняли большинством голосов на заседании 18 марта. Мнение всех четырёх фракций при этом оказалось почти единодушным: парламентарии увидели изменения в городе к лучшему за прошедшие 12 месяцев, поэтому против не стал голосовать ни один депутат. Мэр заверил, что администрация города в 2022 году сделает всё от них зависящее, чтобы не допустить ухудшения качества жизни барнаульцев. Подробнее о том, как прошёл отчёт градоначальника, читайте в материале amic.ru.

Промышленность превзошла допандемийный уровень

Во вступительном слове Вячеслав Франк отметил, что 2021 год для города стал временем восстановления ключевых отраслей экономики. По основным показателям краевой центр сумел выйти на уровень до начала пандемии, а местами — даже превзойти его. Так, индекс промпроизводства по итогам прошлого года составил рекордные 105,6%. Это выше, чем по Алтайскому краю, а также среднего уровня по стране.

«На развитие промышленного потенциала города направлены собственные инвестиционные программы предприятий, инструменты господдержки», — подчеркнул Франк. Почти на 23% вырос объём продукции, выпускаемой крупными и средними предприятиями Барнаула. Причём число предприятий, сработавших с прибылью, достигло 85%. Драйверами роста выступили обрабатывающая промышленность и энергетика.

Новые цеха и линии запустил Барнаульский завод АТИ, компания «Нортек», «Ренессанс Косметик» и другие. На промышленность, по оценке мэра, позитивно влияет реализация нацпроектов. Сразу 37 барнаульских предприятий модернизируют производство и внедряют новые технологии в рамках проекта «Производительность труда».

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Инвестиции, рынок труда и зарплаты

В 2021 году удалось значительно сократить безработицу в городе: по этому показателю Барнаул стал лидером в Сибирском федеральном округе. За прошедшие 12 месяцев в краевом центре создали более 3500 новых рабочих мест. Сама же безработица за год сократилась в шесть раз.

Глава города подчеркнул, что по итогам 2021 года в экономику вложили свыше 32 млрд рублей. «Инвестиционная работа администрации города с бизнесом приносит конкретные результаты. Сопровождается 26 инвестпроектов в различных отраслях экономики. В качестве примера можно привести заключение первой социальной концессии в области физкультуры и спорта. Благодаря этому в Барнауле строится спортивный центр смешанных единоборств».

Как отметил Вячеслав Франк, в 2021 году Барнаул получил дополнительную федеральную помощь: «Это реализация инвестиционных проектов за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов. За два года запланировано выполнить четыре проекта дорожной и коммунальной сферы стоимостью более 5 млрд рублей. Они обеспечат будущее развитие Барнаула».

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Градоначальник подчеркнул, что бизнес в городе полностью восстановился от негативного влияния пандемии. На это указывает, например, выросший уровень собираемости налогов в краевом центре. Причём сразу на 25%.

Параллельно в Барнауле за 2021 год выросли и зарплаты. Так, по словам Вячеслава Франка, на крупных и средних предприятиях города она увеличилась на 10% и достигла почти 45 тысяч рублей. Тем не менее, признал мэр, это всё ещё недостаточно на фоне других крупных городов СФО.

Строительство

В 2021 году строительный рынок Барнаула пережил настоящий бум: был достигнут рекорд в новейшей истории города по количеству возведённых «квадратов» — более 680 тысяч. «Фактическая обеспеченность населения Барнаула жильём составляет 27 кв. м на человека. Сегодня Барнаул входит в тройку лидеров по вводу жилья в Сибирском федеральном округе», — подчеркнул Вячеслав Франк.

Кроме того, в 2021 году барнаульские власти приняли решение досрочно расселить горожан из ветхого и аварийного жилья. Ранее в качестве дедлайна фигурировал 2025 год, теперь же сроки сдвинулись на конец 2023-го. «За три предыдущих года мы решили жилищную проблему 2500 горожан, расселив 1073 аварийных помещения. В прошлом году, благодаря федеральным средствам, удалось переселить около 1200 жителей», — напомнил градоначальник.

Благоустройство

Отдельно Вячеслав Франк остановился на благоустройстве территорий. Мэр подчеркнул, что все работы власти согласуют с жителями, кроме того, организован общественный контроль. В качестве примера градоначальник назвал Мизюлинскую рощу.

«Наибольший отклик у барнаульцев вызывают проекты благоустройства. Уютные скверы, парки и аллеи меняют облик города, делают его привлекательней для жителей и для туристов. Каждый объект становится таким, каким его хотят видеть барнаульцы», — сообщил мэр.

В прошлом году около 90 млн рублей власти направили на очередной этап благоустройства парка «Изумрудный». В 2022 году здесь запланированы дальнейшие работы. Кроме того, в этом году преобразятся набережная Речного вокзала и парк «Юбилейный».

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Дороги и развязки

Как отметил в своём отчёте градоначальник, в 2021 году в дорожную отрасль Барнаула было направлено 3,5 млрд рублей. Всего же за пять лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городе отремонтировано и построено 176 объектов улично-дорожной сети. В числе наиболее важных — ремонт Павловского и Змеиногорского трактов. Построен участок Северного Власихинского проезда. Также в 2021 году было отремонтировано сразу три моста — Коммунальный через Обь, по улице Челюскинцев и в селе Власиха.

В 2022 году планируется обновить более 20 участков дорог протяжённостью 25 км, включая строительство фрагмента дороги по улице Сиреневой. Как напомнил глава Барнаула, намечена масштабная реконструкция путепроводов на проспекте Ленина. «Одна из главных задач сегодня — на период ремонта свести к минимуму напряжённость на дорогах и неудобства для барнаульцев. При разработке схемы организации дорожного движения мы, в первую очередь, учитывали предложения горожан, предприятий и организаций», — напомнил депутатам Франк.

В Барнауле планируется реализация и других инфраструктурных проектов. Среди них — строительство двухуровневой развязки на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор. Также предполагается капитальный ремонт моста на Павловском тракте на подъезде к аэропорту.

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Школы и детсады

По словам Вячеслава Франка, в краевом центре идёт планомерная работа по строительству школ и детсадов. Так, в 2021 году удалось открыть четыре детских сада на 1030 мест. «Работа по обеспечению дошкольными учреждениями новых кварталов продолжается. Барнаул выполнил поручение президента по полному охвату дошкольным образованием детей до трёх лет. Сейчас строится детский сад на 330 мест по улице 65 лет Победы», — рассказал глава города.

Ещё одна стратегическая задача в сфере образования — создание новых школьных мест. Как сообщил Франк, в 2021 году по нацпроекту «Образование» запустили школу № 137 на улице Шумакова на 550 мест. Сейчас идёт строительство учебного заведения, которое обеспечит местами сразу два микрорайона — Спутник и Авиатор, а также позволит разгрузить образовательные учреждения Индустриального района Барнаула. Глава города отметил, что необходимо построить ещё более 10 школ на 7 тысяч мест: «Разработаны и переданы на госэкспертизу проекты строительства трёх школ на 1600 мест, разрабатывается документация на возведение ещё четырех школ более чем на 3700 мест. Готова документация на строительство четырех пристроек. Кроме того, мы изыскиваем возможности ввода в эксплуатацию новых мест за счёт внутренних резервов».

Развитие пригородных территорий

По словам главы города, в Барнауле продолжают решать вопросы по улучшению водоснабжения для жителей пригородной зоны. Так, власти разработали проекты реконструкции водозаборов в посёлке Казенная Заимка и микрорайоне Спутник. Завершается проектирование насосной станции для села Власиха.

Продолжаются работы по догазификации. «На конец года подано более двух тысяч заявок на догазификацию домовладений. Мы заинтересованы в подключении к природному газу максимального числа домов. Это не только улучшит качество жизни, но и позитивно скажется на экологической обстановке», — сообщил Вячеслав Франк.

Знаковая дата для каждого россиянина

В конце своего выступления Франк напомнил, что в сентябре 2022 года пройдут выборы в Барнаульскую гордуму. А ещё градоначальник отметил, что дата сегодняшнего отчёта совпала с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. «Спустя восемь лет наша страна вновь переживает сложные, но судьбоносные дни. Здесь, в этом зале собрались депутаты, представляющие различные политические партии. Но, несмотря на некоторую разницу во взглядах, мы все поддерживаем нашего президента и его решения. Уверен, каждый из нас осознаёт: в текущей ситуации главная наша сила — в сплочённости и единстве», — заметил Вячеслав Франк. В этой связи особенно символичным выглядит присвоение Барнаулу почётного звания «Город трудовой доблести».

К слову, ни одна из фракций не выступила против отчёта градоначальника. Причём и коммунисты, и эсеры воздержались при голосовании, но в своих выступлениях представители оппозиции в стенах БГД отметили, что по сравнению с 2020 годом заметен значительный прогресс как в работе администрации города, так и в улучшении жизни простых барнаульцев. А либерал-демократы и единороссы единогласно проголосовали «за».

«Мы должны объединиться, чтобы выстоять»

Глава фракции «Единая Россия» в городской думе Вячеслав Перерядов поблагодарил Вячеслава Франка за совместную работу по реализации многих масштабных проектов. По его словам, в Барнауле каждый год строятся и ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, преображаются общественно значимые территории.

«Мы сопровождали все масштабные объекты, контролировали ход работ. Депутаты „Единой России“ стали главным связующим звеном между жителями, администрациями районов и города, представителями подрядных организаций. Вместе с общественностью указывали представителям подрядных организаций на недочёты, отслеживали процесс преобразований и обустройства территорий, принимали объекты, брали на себя ответственность наравне с исполнительной властью», — прокомментировал Перерядов.

Высокую оценку работе администрации Барнаула и его главы дал председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко. По его словам, несмотря на множество ограничений, вызванных пандемией, Барнаул в 2021 году тем не менее продолжал развиваться, и в этом немалая заслуга городских властей. Романенко отметил высокие результаты в реализации нацпроектов на территории города, а также привлечение к этому процессу депутатского корпуса. Это в том числе позволяло учитывать и мнение простых жителей.

Спикер АКЗС призвал городские власти в 2022 году усилить внимание к наполнению бюджета и функционированию социальной сферы. «На краевом уровне будут приняты решения по поддержке бизнеса и населения. Задача городских властей — не просто распределять ресурсы, а работать с населением. Оперативно реагировать на напряжение в обществе, на общую нервозность, разъяснять позицию государства и власти. Уверен, что возможности, ресурсы и опыт для этого у администрации города есть», — подытожил Александр Романенко.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов, который также присутствовал на отчёте главы, добавил, что управленческая команда Барнаула — одна из самых эффективных в крае по сравнению с другими муниципалитетами. Именно поэтому работа Вячеслава Франка по итогам 2021 года получила так много положительных оценок. «Они не раз доказывали, что могут мобилизоваться и эффективно работать в кризисных условиях. Сейчас это очень важно и продиктовано теми внешнеполитическими условиями, в которых мы живём. Город должен стать мобилизационным штабом для поддержки горожан, площадкой по импортозамещению. Все мы должны объединиться, чтобы выстоять», — подчеркнул депутат Госдумы.

В ответном слове мэр поблагодарил всех за совместную работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. «Нас объединяет общее желание — сделать наш город лучше. 2022 год ставит перед нами масштабные задачи. Но любые перемены происходят не вдруг. Они требуют серьёзных усилий и командной работы. Для успешной реализации наших планов очень важны правильная стратегия и доверие», — заключил Вячеслав Франк.