Экс-замглавы администрации Барнаула Юрий Еремеев задержан

«Визит» к бывшему чиновнику совершили сотрудники ФСБ

20 апреля 2022, 20:09

Бывшего замглавы администрации Юрия Еремеева задержали правоохранительные органы. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации одного источника, силовики прибыли к Еремееву домой. Второй собеседник подчеркнул, что «визит» к экс-замглавы мэрии совершили сотрудники ФСБ, которые также провели обыск в доме экс-чиновника. Отметим, что официального подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, что Юрий Еремеев покинул пост замглавы руководителя аппарата мэрии Барнаула в конце 2021 года. На страницах в соцсетях он тогда написал, что к нему «возникли вопросы» со стороны правоохранительных органов. Он уточнил, что они не связаны с его работой в горадминистрации Барнаула.

Замглавы Барнаула Юрий Еремеев покинул свой пост

Замглавы Барнаула Юрий Еремеев покинул свой пост

«В данной ситуации важно, чтобы возникшие вопросы никак не ассоциировались с деятельности прекрасной команды профессионалов администрации города и главой Барнаула. Именно поэтому, а не под какими-либо другими, надуманными кем-то поводами, я и принял это решение», — заявлял он тогда.

При этом слухи об увольнении Еремеева появились ещё 20 декабря, но тогда администрация города их опровергла.

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