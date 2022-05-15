Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО
Консультация с парламентом по этому вопросу пройдет 16 мая, а само голосование, скорее всего, 17 мая
15 мая 2022, 18:14, Илья Звягинцев
Правительство Финляндии приняло официальное решение о вступлении в НАТО. Об этом сказано в опубликованном заявлении.
«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», — уточнили власти страны.
По информации источников, консультация с парламентом может состояться 16 мая, а голосование уже 17 мая.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна «не настроена позитивно» по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
СМИ отмечали, что его заявление может помешать странам вступить в блок.
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