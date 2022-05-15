Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии приняло официальное решение о вступлении в НАТО. Об этом сказано в опубликованном заявлении.

«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», — уточнили власти страны.

По информации источников, консультация с парламентом может состояться 16 мая, а голосование уже 17 мая.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна «не настроена позитивно» по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

СМИ отмечали, что его заявление может помешать странам вступить в блок.