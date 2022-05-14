Президент Турции высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не настроена позитивно по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также отметил, что Швеция «стала домом» для ряда террористических групп.

Заявление Эрдогана потенциально может помешать этим двум странам стать членами НАТО, поскольку для вступления в него необходимо согласие всех стран, которые входят в альянс, пишет «Интерфакс».

Отметим, что Турция состоит в НАТО с 1952 года.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО до конца текущей недели. Российский сенатор Андрей Климов вскоре после этой новости заявил о риске объявления войны Москве, если финны войдут в альянс.

Первый зампредставителя России при ООН Дмитрий Полянский также отмечал, что если в Финляндии и Швеции появятся подразделения НАТО, то эти страны станут возможной целью для удара армии РФ.