Теперь она будет председателем думы города на платной основе

26 января 2023, 13:55, Александра Черданцева

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ректор Алтайского государственного института культуры Галина Буевич объявила об уходе с поста. О том, что это произойдёт, она рассказывала amic.ru ещё несколько месяцев назад, но только теперь стала известна дата окончания полномочий. Об этом она сообщила коллегам на заседании учёного совета вуза, а сразу после него – редакции.

"Приказа из Министерства культуры ещё не было. Но я уже могу объявить, что работаю на посту ректора до 30 января", – сказала Галина Буевич.

Прощание с коллегами было очень тёплым. "Очень замечательный коллектив", – поделилась Буевич.

Почему Галина Буевич ушла с поста ректора?

11 сентября состоялись выборы нового, восьмого созыва БГД, Галина Буевич стала депутатом во второй раз. Только в прошлый раз она прошла по одномандатному округу, а в этот – по списку партии, причём была в первой тройке, то есть имела заведомо проходное место. Оба созыва она становилась председателем.

Уже на первом заседании депутаты думы № 8 решили, что теперь спикер будет работать на платной основе, за заработную плату из бюджета города (ранее пост был на общественных началах). Вот что тогда сказала Галина Буевич:

"Когда меня избрали на должность председателя БГД седьмого созыва, я не рассматривала вопрос о работе в думе на постоянной основе. Кроме того, я всего несколько лет тогда проработала в должности ректора. Были определённые планы, стратегии и задачи, начаты были проекты".

Она добавила, что отдавала все силы обоим постам. Но когда основные проекты в вузе были реализованы, АГИК прирос по разным показателям, встал вопрос о более активной концентрации на работе в БГД, думе нужен председатель на постоянной основе. При этом Галина Буевич сразу заявила: она не уйд1т из вуза, пока не завершит 2022-й финансовый год.

Кто станет новым ректором?

Пока неизвестно. Нового ректора только предстоит выбрать. В вузе стандартная процедура, которая занимает несколько месяцев.

"Иногда обязанности ректора могут исполнять четыре месяца, иногда полгода, а иногда и 10 месяцев. Думаю, выборы ректора будут назначены только к лету", – пояснила Буевич.

Пока обязанности будет исполнять проректор по учебной работе Олеся Кутькина. Впрочем, приказа о её назначении от Минкультуры тоже пока не было.

Буевич уверена: вуз остаётся в надёжных руках. Ранее в интервью она рассказывала, что сформировала кадровый резерв по всем направлениям: заведующие кафедрами, деканы, проректоры и ректоры. Причём не только составила список фамилий, но и проверяла многих: ставила задачи более высокого уровня компетенции и смотрела, кто как справляется.