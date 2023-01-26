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Галина Буевич уходит с поста ректора алтайского института культуры

Теперь она будет председателем думы города на платной основе

26 января 2023, 13:55, Александра Черданцева

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ректор Алтайского государственного института культуры Галина Буевич объявила об уходе с поста. О том, что это произойдёт, она рассказывала amic.ru ещё несколько месяцев назад, но только теперь стала известна дата окончания полномочий. Об этом она сообщила коллегам на заседании учёного совета вуза, а сразу после него – редакции.

"Приказа из Министерства культуры ещё не было. Но я уже могу объявить, что работаю на посту ректора до 30 января", – сказала Галина Буевич.

Прощание с коллегами было очень тёплым. "Очень замечательный коллектив", – поделилась Буевич.

Почему Галина Буевич ушла с поста ректора?

11 сентября состоялись выборы нового, восьмого созыва БГД, Галина Буевич стала депутатом во второй раз. Только в прошлый раз она прошла по одномандатному округу, а в этот – по списку партии, причём была в первой тройке, то есть имела заведомо проходное место. Оба созыва она становилась председателем.

Уже на первом заседании депутаты думы № 8 решили, что теперь спикер будет работать на платной основе, за заработную плату из бюджета города (ранее пост был на общественных началах). Вот что тогда сказала Галина Буевич

"Когда меня избрали на должность председателя БГД седьмого созыва, я не рассматривала вопрос о работе в думе на постоянной основе. Кроме того, я всего несколько лет тогда проработала в должности ректора. Были определённые планы, стратегии и задачи, начаты были проекты".

Она добавила, что отдавала все силы обоим постам. Но когда основные проекты в вузе были реализованы, АГИК прирос по разным показателям, встал вопрос о более активной концентрации на работе в БГД, думе нужен председатель на постоянной основе. При этом Галина Буевич сразу заявила: она не уйд1т из вуза, пока не завершит 2022-й финансовый год.

Кто станет новым ректором?

Пока неизвестно. Нового ректора только предстоит выбрать. В вузе стандартная процедура, которая занимает несколько месяцев.

"Иногда обязанности ректора могут исполнять четыре месяца, иногда полгода, а иногда и 10 месяцев. Думаю, выборы ректора будут назначены только к лету", – пояснила Буевич.

Пока обязанности будет исполнять проректор по учебной работе Олеся Кутькина. Впрочем, приказа о её назначении от Минкультуры тоже пока не было.

Буевич уверена: вуз остаётся в надёжных руках. Ранее в интервью она рассказывала, что сформировала кадровый резерв по всем направлениям: заведующие кафедрами, деканы, проректоры и ректоры. Причём не только составила список фамилий, но и проверяла многих: ставила задачи более высокого уровня компетенции и смотрела, кто как справляется. 

 

Комментарии 16

  • Прошу прощения, но гражданка Буевич имеет отношение к решениям проблем Барнаула ровно такое же, как коралловый риф у западного австралийского побережья. Абсолютный номинал. Таких продуманные в паровозы берут.
    26 января, Гость   Ответить
  • Видел как-то рекламный плакат, на котором были изображены какие-то потрёпанные жизнью люди, а подпись гласила, что это Франк Буевич Отмашкин... да, думаю, повезло Отмашкину, мало что зовут Франк, так и папу звали Буй...
    26 января, Гость   Ответить
  • Институт "отдыха от культуры ", как стали разваливать в 91 году , так и разваливают , упрощают. Теперь вообще два притопа , три прихлопа - высшее образование !
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, это блестяще! Про Буя
    26 января, Гость   Ответить
  • Какое горе (не подумайте, что я серьезно)
    26 января, Гость   Ответить
  • Как странно всё... только Президент издал Указ о внесении изменений в государственную культурную политику, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301250004, глава кузницы самых культурных специалистов куда-то засобиралась...
    26 января, Гость   Ответить
  • Семейка змеинная.Гнать в шею,вместе с сестрицей.
    26 января, Гость   Ответить
  • Увольняется поди за перерасчетом пенсии.
    26 января, Гость   Ответить
  • давай до свидания
    26 января, Гость   Ответить
  • А как ВЫ думали,только ради ентого.
    26 января, Гость   Ответить
  • Из за этого и проблемы в России, потому что одни и те же лица узнаваемой наружности используются многократно на разных причем противоположно профессиональных местах на которых ничего не делается для улучшения положения людей, а только наследивших для сохранения вреда народу.
    26 января, Гость   Ответить
  • В институте пахать надо. А в Думе сиди да посиживай, ни за что не отвечай
    26 января, Гость   Ответить
  • Кто из комментаторов лично знаком с упоминаемой в новостном сообщении персоной? Согласитесь, о деловых качествах работника можно судить, имея хотя бы общее представление о успехах реализованных им проектов и программ. Коллектив иститута искренне благодарен (говорю как причастный) Галине Александровне за вклад в упрочение позиций учреждения на региональном рынке образовательных услуг, который она внесла на посту ректора. За время её руководства материальная база вуза окрепла, институт привлек значительные суммы от грантодателей, радикально обновил подходы к преподаванию учебных дисциплин. Какое удовольствие огульно людей грязью?
    26 января, Гость   Ответить
  • Так вот и продолжала бы на благо института, но на лёгкую работу потянуло
    27 января, Гость   Ответить
  • ... материальная база вуза окрепла. Можно сказать, З А М А Т Е Р Е Л А ? Если дела идут хорошо, зачем куда-то переходить? А через 2-3 года опять в кресло ректора?
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, странная претензия. Извините, позволю себе выразить сомнение в Вашем праве на оспаривание личного профессионального выбора руководителя вуза. Должностное лицо её уровня управленской грамотности в состоянии самостоятельно определиться с областью трудовой занятости. Решение о карьерных переменах зрелое, осмысленное и подготовленное: на ответственных административных постах остаются компетентные, надёжные и преданные институту люди, профессорско-преподавательский состав учреждения составляют люди с докторскимии и кандидатскими степенями, заслуженные работники высшего образования Российской Федерации, молодые педагоги при самой горячей и деятельной поддерже вуза готовятся к защитам диссертаций (знали бы Вы, что значит сегодня защитить хотя бы кандидатскую диссертацию по гуманитарным наукам; контроль для начинающих исследователей на «входе в науку» существенно ужесточился). За время ректорства Галиной Александровной достигнуты реальные результаты в приоритетных направлениях развития образовательной организации.
    27 января, Гость   Ответить
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