Глава департамента внутренней политики Алтайского края может получить должность, которой в регионе ещё не было

Глава департамента по вопросам внутренней политики Алтайского края Юрий Проскурин в ближайшее время покинет должность руководителя, а само ведомство ждёт реформирование, пишет «Банкфакс» со ссылкой на источники.

«Вскоре Проскурин покинет должность руководителя департамента и, по имеющимся данным, займёт пост помощника губернатора Алтайского края по спецпоручениям. Самой ставки, насколько известно, пока нет — её создадут в ближайшее время», — отмечает издание.

Предположительно, новая должность будет включать в себя и сферу специальной военной операции на Украине, и помощь Славяносербскому району ЛНР. Напомним, накануне Проскурин вернулся из длительной командировки в луганском районе, где курировал оказание помощи от Алтайского края.

Собеседники издания полагают, что департамент ждут изменения, а новым руководителем может стать один из недавно перешедших в него специалистов или замруководителя департамента Василий Рощупкин, возглавляющий отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Ранее Проскурин рассказал amic.ru, как специалисты из Алтайского края восстанавливают разрушенные школы, больницы и дома в Славяносербском районе ЛНР.