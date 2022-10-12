Глава «Газпрома» заявил о том, что зимой в Европе могут замёрзнуть целые города
По его словам, даже если зима будет тёплой, некоторые недели могут быть очень холодными
12 октября 2022, 23:14, Илья Звягинцев
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что зимой в Европе могут замёрзнуть целые города. Об этом он сказал на Российской энергетической неделе.
«Зима может быть относительно тёплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли», — отметил Миллер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что российская сторона готова поставлять газ в страны Европы.
При этом он добавил, что поставлять топливо в страны, которые примут ограничение на стоимость нефти, не будут.
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