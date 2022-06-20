Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева «клоуном»
В своей речи он вспомнил посты, которые Медведев в последнее время публикует в социальных сетях
20 июня 2022, 07:54, Илья Звягинцев
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген во время выступления на Международном симпозиуме морских держав прокомментировал заявления, которые в своих социальных сетях публикует зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — цитирует дипломата Bild.
Напомним, что в одной из своих публикаций Дмитрий Медведев объяснил резкость своих высказываний.
СМИ отмечали, что чаще всего зампред Совбеза в своём Telegram-канале в негативном ключе высказывается в адрес руководства Украины, Евросоюза и США.
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