Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева «клоуном»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген во время выступления на Международном симпозиуме морских держав прокомментировал заявления, которые в своих социальных сетях публикует зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — цитирует дипломата Bild.

Напомним, что в одной из своих публикаций Дмитрий Медведев объяснил резкость своих высказываний.

СМИ отмечали, что чаще всего зампред Совбеза в своём Telegram-канале в негативном ключе высказывается в адрес руководства Украины, Евросоюза и США.