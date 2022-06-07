«Они ублюдки и выродки». Медведев объяснил резкость своих высказываний в Telegram

Зампред Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему его посты в Telegram «такие резкие».

«Отвечаю: я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», — написал он в своём канале.

При этом кого именно Медведев считает «ублюдками и выродками», которые «хотят смерти России», он не уточнил.

Стоит отметить, что чаще всего зампред Совбеза в своём Telegram-канале агрессивно высказывается в адрес руководства Украины, Евросоюза и США.

Ранее Медведев заявил, что российские власти не имеют имущества, счетов и значимых интересов за границей, а потому санкции Запада бьют по обычному народу, а не по чиновникам.