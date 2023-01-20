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Глава Пентагона заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

Он призвал поддерживать Киев столько, сколько потребуется

20 января 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает "переломный момент". Как сообщает РИА Новости, во время своего выступления на встрече министров оборонных ведомств на базе "Рамштайн" он заявил, что поддержка Киева продолжится столько, сколько потребуется. 

"Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся", – заявил он. 

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки НАТО тяжёлого вооружения Киеву принципиально ничего не изменят, лишь добавят Украине проблем.

 

Комментарии 16

  • А правда говорят, что если все время жевать сопли, рано или поздно все окружающие начнут вытирать об тебя ноги?
    20 января, Гость   Ответить
  • На нас смотрят украинцы,на нас смотрит Кремль.На нас смотрят "Посейдоны " на два побережья.История смотрит на нас, а мы на неё.
    20 января, Гость   Ответить
  • Он летом 22 года тоже самое мямлил.
    20 января, Гость   Ответить
  • Дай бог Америка бог с Вами и русский народ с Вами принесите нам свободу
    20 января, Гость   Ответить
  • мы не остановимся --- китайцам наверно нравится, что происходит
    21 января, Гость   Ответить
  • Что-то мне не хорошо Что-то мне не весело...
    21 января, Гость   Ответить
  • Все идёт по плану, только не по нашему.
    21 января, Гость   Ответить
  • Не по нашему плану это точно, для нашего плана оказалось неожиданно, что им начали помогать и что территория там большая. Вот так неожиданность
    21 января, Гость   Ответить
  • На нас смотрят "Посейдоны "- так их еще не построили... как они могут смотреть?
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, именно для вас и сказали что ещё строят.
    21 января, Гость   Ответить
  • Как сказал наш дорогой шеф:"Всё идёт по вновь утверждённому плану."Ага.
    21 января, Гость   Ответить
  • Америка очень многим странам принесла свободу.И Корее ,и Вьетнаму,и Ливану, и Гренаде,и Сомали,и Афганистану, и Югославии,и Ираку,и Ливии, и Сирии.Миллионы тамошних людей освободили от бремени жизни.
    21 января, Гость   Ответить
  • Сейчас США поставляют оружие Украине,чтобы одни побольше и подольше убивали других.Всё это ради свободы и немножко ради демократии.
    21 января, Гость   Ответить
  • Америка очень многим странам принесла свободу ---- А Россия сколько стран спасла?)
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, //А Россия сколько стран спасла?)// От таких, как ты? Легко - отправить в тундру на сбор морошки, воздух чище будет.:))
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, Америка даже своей стране принесла свободу - от индейцев. Правда, взамен ввезла черных рабов из Африки.:)))
    22 января, Гость   Ответить
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