Глава Пентагона заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

Он призвал поддерживать Киев столько, сколько потребуется

20 января 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: mil.ru

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает "переломный момент". Как сообщает РИА Новости, во время своего выступления на встрече министров оборонных ведомств на базе "Рамштайн" он заявил, что поддержка Киева продолжится столько, сколько потребуется.

"Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся", – заявил он.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки НАТО тяжёлого вооружения Киеву принципиально ничего не изменят, лишь добавят Украине проблем.