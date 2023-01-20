Назарбаеву сделали операцию на сердце
Она прошла успешна, сообщил пресс-секретарь первого президента Казахстана
20 января 2023, 15:48, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube
Бывший лидера Казахстана Нурсултан Назарбаев успешно перенёс операцию на сердце, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
"Нурсултан Назарбаев перенёс операцию на сердце, – написал он в Twitter. – Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением".
Таким образом, Укибай подтвердил сообщения о госпитализации 82-летнего бывшего лидера.
Нурсултан Назарбаев правил Казахстаном почти 30 лет. В марте 2019 года он ушёл в отставку, передав пост Касыму-Жомарту Токаеву.
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