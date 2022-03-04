Госдума единогласно одобрила принятие законопроекта о сроках до 15 лет за фейки о ВС РФ

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооружённых сил РФ. Вступить в силу изменения уголовного кодекса могут уже 5 марта.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

за изготовление и распространение фейков — до трёх лет лишения свободы;

если преступление совершено с использованием служебного положения, организованной группой, с помощью интернета — от пяти до десяти лет;

если есть общественно опасные последствия — до 15 лет.

Отмечается, что к ответственности будут привлекать тех, кто заведомо знал о том, что распространяемая информация является ложной.

О том, как случайно не угодить в тюрьму на срок, который не всегда дают даже убийцам — в нашем материале.