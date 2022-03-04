Что такое фейк и почему за него можно получить срок больше, чем за убийство

В Госдуму РФ внесли поправки за распространение фейков о действиях российских военных на территории Украины. Изменения предполагают уголовную ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы. Рассказываем, что такое фейк и как случайно из-за него не сесть в тюрьму на срок, к которому в России не так часто приговаривают за убийство человека.

В чём суть закона?

Авторами поправок выступил ряд депутатов Госдумы, включая председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва. Поводом для изменений в законе послужила военная операция России на Украине. Авторы поправок считают, что нужно оградить граждан страны от «недружественных действий США и других государств». По словам депутата, в комитете фиксируют много фейковых новостей о ходе специальной военной операции. При этом большинство из них генерируется на Украине, где существуют специальные центры, которые якобы делают постановочные кадры, создают лженовости. Их «творчество» подхватывают ряд российских СМИ, а также пользователи в соцсетях.

«Такие факты должны быть предметом уголовного расследования, и лица, которые занимаются фальсификацией, должны быть наказаны самым жёстким образом», — считает парламентарий.

Два года назад в России была введена ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии.

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Какое наказание грозит за фейки об операции на Украине?

Очень серьёзные. Россияне могут получить за такие действия штраф до 1,5 миллиона рублей или до трёх лет лишения свободы. Отягчающими факторами может стать служебное положение или корыстные побуждения. В этом случае сумма штрафа увеличится до 5 миллионов, а срок лишения свободы — от пяти до десяти лет. Если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, тюремный срок составит от 10 до 15 лет.

Также депутаты предлагают внести в УК статью «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». В качестве наказания предусмотрен штраф до 500 тысяч, ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч рублей.

А что вообще такое фейк?

В соответствии с принятым законом, который депутаты Госдумы приняли в 2020 году, фейк — это информация, распространяемая «под видом достоверных сообщений, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

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Как сейчас наказывают за недостоверную информацию?

За распространение фейков в СМИ или интернете предусмотрены штрафы:

для граждан — от 30 тыс. до 100 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, людям может грозить и уголовная ответственность.