Госдума попросит Путина признать ДНР и ЛНР

Госдума решила направить президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР, сообщает РБК.

Депутаты назвали признание самопровозглашённых республик “обоснованным и морально оправданным”, поскольку их жители построили демократические органы власти со всеми атрибутами легитимности. По их мнению, признание ДНР и ЛНР даст гарантии безопасности жителям республик, защитит их от внешних угроз и укрепит мир и стабильность в регионе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обращение направят Путину незамедлительно. Он заявил, что нагнетание США напряжённости, поставки вместе с ЕС вооружения на Украину и нежелание Киева выполнять Минские соглашения представляют угрозу для россиян, проживающих в самопровозглашённых республиках Донбасса.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам по безопасности из-за ситуации на Украине.