Президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире CNN заявил, что Владимир Путин готов к переговорам по безопасности. Он отметил, что глава государства всегда требовал дипломатических путей решения проблемы.

По словам Пескова, Путин фактически инициировал вопрос гарантий безопасности России, а Украина является лишь частью проблемы.

Песков также прокомментировал заявления иностранных СМИ о том, что российские войска готовятся к вторжению на территорию Украины. Пресс-секретарь сказал, что эти слухи являются безосновательными, а Россия ни для кого не представляет опасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днём единения и призвал иностранных госслужащих вернуться в страну и продолжить работу.