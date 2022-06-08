Госдума приняла закон о бесплатном проезде детей от пяти до семи лет в электричках

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о бесплатном проезде в пригородных электропоездах детей от пяти до семи лет включительно.

По мнению председателя ГД Вячеслава Володина, это позволит дополнительно поддержать семьи с детьми.

«В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребёнка не придётся», — приводит его слова сайт Госдумы.

Ранее Володин заявил, что от санкций Россия станет только сильнее.