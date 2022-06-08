Госдума приняла закон о бесплатном проезде детей от пяти до семи лет в электричках
По мнению Вячеслава Володина, это станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми
8 июня 2022, 08:20, Никита Черников
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о бесплатном проезде в пригородных электропоездах детей от пяти до семи лет включительно.
По мнению председателя ГД Вячеслава Володина, это позволит дополнительно поддержать семьи с детьми.
«В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребёнка не придётся», — приводит его слова сайт Госдумы.
Ранее Володин заявил, что от санкций Россия станет только сильнее.
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