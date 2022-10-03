Госдума ратифицировала договоры о вхождении новых территорий в состав РФ

Депутаты Госдумы ратифицировали договоры о вхождении новых территорий в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области считаются регионами России с момента подписания договоров.

Согласно договорам, границы новых регионов с другими странами считаются границами России.

Переходный период по вопросам воинской обязанности действует до 1 января 2026 года. До окончания переходного периода будут действовать документы ДНР и ЛНР.

Документы Херсонской и Запорожской областей, которые противоречат Конституции РФ, считаются недействительными.

Граждане Украины и других стран будут считаться гражданами России, кроме тех, кто в течение месяца заявит о желании сохранить своё гражданство или остаться лицом без гражданства.

Напомним, что Владимир Путин подписал документы о вхождении новых территорий в состав России 30 сентября.