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"Хорош языком чесать!" Рогозин призвал Стрелкова "отправиться на передовую"

Стрелков ответил на призыв бывшего главы Роскосмоса, что ему не нужны такие советчики

27 января 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: t.me/rogozin_do
Фото: t.me/rogozin_do

Экс-глава Роскосмоса и глава спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин призвал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) перестать "чесать языком" и "отправиться на передовую".

"Гиркин, хорош языком чесать, давай вперёд, на передовую. Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже. Но тебя в ЛНР ждут, вперёд, бро", – написал Рогозин в телеграм-канале.

Стрелков на это ответил, что ему не нужны советчики в виде Рогозина:

"Если я и пойду воевать в составе "оркестра" (ЧВК "Вагнер", – прим. ред.), то уж твоё мнение об этом меня интересует "меньше, чем совсем", – отметил он у себя в телеграме.

26 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин позвал Стрелкова на СВО в составе штурмового подразделения. Последний ответил, что будет думать над предложением, если Пригожин не иронизировал.

 

 

Комментарии 15

  • Все они патриоты и герои, пока воевать не надо. Этого полудурка, чуть не убили на банкете и он уже герой войны.
    27 января, Гость   Ответить
  • Вообще-то Стрелков-Гиркин академиев не кончал,военному делу не обучался (хотя проходил частные практики на поле боя).Но советы военного значения и огромного масштаба постоянно выдвигает.Может бы выдвигал бы и в мировом масштабе,да языков не знает.
    27 января, Гость   Ответить
  • стрелков пойдет, он не балабол как гиркин
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, :)
    27 января, Гость   Ответить
  • А рогозин передовую с кабаком не путает случайно?
    27 января, Гость   Ответить
  • Что Рогозин одиозный персонаж, что Гиркин. Рогозин приехал воевать одевшись в лютую снарягу, в том числе и НАТОвскую, на сумму больше миллиона. Достаточно сказать, что у него даже личное оружие было то ли бельгийское, то ли немецкое. А Гиркин - это просто вечно и всеми всегда типа обделенный. Он всегда недоволен. Недоволен - иди потрудись.
    27 января, Гость   Ответить
  • Шоумены.
    27 января, Гость   Ответить
  • Неплохо бы Рогозина нашего самого бы отправить повоевать. а то только советы давать привык!
    27 января, Гость   Ответить
  • Рогозин же Роскосмосом руководит? С ракетами и спутниками у нас все?
    27 января, Гость   Ответить
  • Рогозин же Роскосмосом руководит? С **** Вы новости, видимо только на свой день рождения читаете… Нет, Рогозин давно уже не Роскосмос.
    27 января, Гость   Ответить
  • Помнится он себе в ногу выстрелил, а сейчас что повредил?
    27 января, Гость   Ответить
  • На какой из передовых рагозина подстрелили?
    27 января, Гость   Ответить
  • детский сад
    27 января, Гость   Ответить
  • В боевом ресторане подстрелили...
    27 января, Гость   Ответить
  • аккурат в день рождения,вражины...
    27 января, Гость   Ответить
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