"Хорош языком чесать!" Рогозин призвал Стрелкова "отправиться на передовую"

Стрелков ответил на призыв бывшего главы Роскосмоса, что ему не нужны такие советчики

27 января 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: t.me/rogozin_do

Экс-глава Роскосмоса и глава спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин призвал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) перестать "чесать языком" и "отправиться на передовую".

"Гиркин, хорош языком чесать, давай вперёд, на передовую. Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже. Но тебя в ЛНР ждут, вперёд, бро", – написал Рогозин в телеграм-канале.

Стрелков на это ответил, что ему не нужны советчики в виде Рогозина:

"Если я и пойду воевать в составе "оркестра" (ЧВК "Вагнер", – прим. ред.), то уж твоё мнение об этом меня интересует "меньше, чем совсем", – отметил он у себя в телеграме.

26 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин позвал Стрелкова на СВО в составе штурмового подразделения. Последний ответил, что будет думать над предложением, если Пригожин не иронизировал.