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Пригожин призвал Володина запретить негативные посты о добровольцах СВО

По мнению предпринимателя, такое ограничение должно касаться и постов о бывших осуждённых, примкнувших к компании

24 января 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала письмо основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Согласно публикации в Telegram-канале,  бизнесмен предложил запретить законом публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в том числе и в отношении заключенных колоний, которые решили примкнуть к "Вагнеру". 

Пригожин попросил Володина проработать поправки в УК РФ к статье 280.5 "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осуждённых".

Владелец ЧВК считает, что в его рамках требуется запретить публичную дискредитацию, а также публикации негативного характера в их адрес, в том числе и распространение информации об их прошлых правонарушениях.

 

Комментарии 13

  • Все верно. Много стали по... ь сидя на диване
    24 января, Гость   Ответить
  • в том числе и распространение информации об их прошлых правонарушениях ... Ну у нас и депутаты сплошь с судимостями и ниче
    25 января, Гость   Ответить
  • Давно пора бить по роже всем плюющим в спины солдатам на передовой! И без разницы - боец из армии или ЧВК...
    25 января, Гость   Ответить
  • ни одной публикации не встречала
    25 января, Гость   Ответить
  • Ну подождите. Посты же бывают разные. Вот напишет кто-то , что муж зубную пасту не закрывает. А он боец. А пасту не закрывает. А она сохнет. Негатив? Негатив. И что делать?
    25 января, Гость   Ответить
  • Появились ролики,в которых Пригожин отправляет тела украинских "воинов света" до хаты.Как у Высоцкого:"Вы лучше лес рубите на гробы,в прорыв идут штрафные батальоны"
    25 января, Гость   Ответить
  • "Все верно. Много стали по... ь сидя на диване" ----- сказал чел, который сидит и п....т сидя на диване
    25 января, Гость   Ответить
  • Во всем виноват ДИВАН!
    25 января, Гость   Ответить
  • ни одной публикации не встречала - комментаторов АМИКа почитайте.
    25 января, Гость   Ответить
  • Сегодня 25 января день рождения Высоцкого.Ему было бы 85 лет."А все же на Запад идут и идут и идут эшелоны,А нам показалось, совсем не осталось врагов."
    25 января, Гость   Ответить
  • Владимир Высоцкий не раз бывал в США вместе с Мариной Влади. Впервые он приехал туда в 1976 году, и в это время было записано интервью для Си-Би-Эс для передачи «60 минут». Копии видеозаписи сейчас есть в московском музее Высоцкого.-----Второй приезд в Америку состоялся в 1977 году, когда он встретился с поэтом Иосифом Бродским на квартире у Михаила Барышникова. Иосиф Бродский подарил Высоцкому небольшую книгу своих стихов «В Англии» (тираж был 60 экземпляров) с надписью: «Лучшему поэту в России, как внутри ее, так и извне». Во время следующего приезда в США в1978 году Высоцкий побывал в Голливуде, он хотел пробиться в западный кинематограф и сыграть главную роль в фильме о судьбе своего друга В. Туманова, сценарий фильма он просил написать Евгения Евтушенко.
    25 января, Гость   Ответить
  • По мнению предпринимателя, такое ограничение должно касаться и постов о бывших осуждённых, примкнувших к компании--------- Всё правильно предложил Пригожин, ибо нефиг! Предлагаю за дискредитацию, т.е. озвучивание статьи и срока бойца ЧВК - приземлять дискредитатора на не отбытый срок обсуждаемого! Считаю это справедливым!
    25 января, Гость   Ответить
  • Сняться в Голливуде в фильме рассказывающем о судьбе своего друга Туманова,начальника золотых приисков ))) Не успел...Но оставил :"На реке ль, на озере Работал на бульдозере, Весь в комбинезоне и в пыли, Вкалывал я до зари, Считал, что черви — козыри, Из грунта выколачивал рубли.Не судьба меня манила И не золотая жила, А широкая моя кость И природная моя злость"
    25 января, Гость   Ответить
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