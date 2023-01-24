Пригожин призвал Володина запретить негативные посты о добровольцах СВО

По мнению предпринимателя, такое ограничение должно касаться и постов о бывших осуждённых, примкнувших к компании

24 января 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала письмо основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Согласно публикации в Telegram-канале, бизнесмен предложил запретить законом публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в том числе и в отношении заключенных колоний, которые решили примкнуть к "Вагнеру".

Пригожин попросил Володина проработать поправки в УК РФ к статье 280.5 "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осуждённых".

Владелец ЧВК считает, что в его рамках требуется запретить публичную дискредитацию, а также публикации негативного характера в их адрес, в том числе и распространение информации об их прошлых правонарушениях.