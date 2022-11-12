Интриги не будет? Рубцовский градоначальник решил пойти на «второй срок»

15 ноября истекает срок подачи заявок на должность главы Рубцовска. Пока потенциальные кандидаты не слишком активны: документы в комиссию, по данным amic.ru, сдали всего два соискателя. На днях это сделает нынешний градоначальник Дмитрий Фельдман. Данную информацию он подтвердил редакции. Сам же конкурс состоится только в конце декабря. Напомним, что главу города в Рубцовске выбирает местный совет депутатов большинством голосов. О ходе нынешней заявочной кампании — в материале amic.ru.

Выборы, «убившие» интригу

Как полагают большинство экспертов, ключевое значение для определения фигуры нового градоначальника в Рубцовске имели выборы в горсовет. Голосование прошло 11 сентября и закончилось триумфом «Единой России». Партия власти получила в третьем по величине городе края сразу 25 мест из 28. Этому во многом способствовало изменение избирательной системы: произошёл отказ от выборов по партийным спискам, осталось только голосование по округам, отмечает политтехнолог Константин Лукин. Всё это полностью изменило расстановку политических сил в Рубцовске, который наряду с Бийском считался одним из самых оппозиционных городов в крае. По крайней мере, так было всю предшествующую пятилетку — время работы последнего созыва горсовета.

Кроме ЕР в нынешнем горсовете минимальное представительство — по одному месту — получили КПРФ, ЛДПР и кандидат-самовыдвиженец. А вот представители «Справедливой России — За правду» на минувших выборах выступили неудачно и не сумели войти в состав горсовета.

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Пять лет назад в Рубцовске результаты выборов оказались достаточно неожиданными. «Единая Россия» смогла набрать только 30% голосов избирателей, почти столько же получили представители оппозиции — КПРФ и ЛДПР — 29,73% и 27,43% соответственно. «Справедливая Россия» заметно отстала — 5,38%. Напомним, в Рубцовске в 2017 году депутатов выбирали по единому и одномандатным округам. В последнем случае единороссам из 14 возможных мест досталось 9, либерал-демократам — 3, коммунистам — 2. То есть горсовет получился четырёхпартийным.

На этот раз единороссы полностью забрали себе 11 двухмандатных округов из 14, а ещё в трёх разделили победу с оппозицией. В итоге председателем горсовета стал Сергей Черноиванов (ЕР).

Претензий хватает, но альтернативы нет

Дмитрий Фельдман возглавляет Рубцовск с февраля 2017 года, он сменил на этой должности угодившего под уголовное преследование Владимира Ларионова. В то время в городе наблюдался раскол элит и проблемы с муниципальной властью, вспоминает Лукин. Напомним, период «безглавия» в городе начался с мая 2016 года, хотя уголовное дело в отношении бывшего мэра Рубцовска Ларионова было возбуждено ещё в 2015 году (его уличили в незаконной выдаче квартиры своей подчинённой), отмечает эксперт.

При этом Фельдман периодически становится объектом для критики как местных жителей и СМИ, так и краевых властей. Например, градоначальнику ранее доставалось за плохо очищенные от снега дороги, мусорный коллапс и бродячих собак. Впрочем, эти проблемы свойственным многим алтайским муниципалитетам, рассуждает Лукин.

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Какой-то явной альтернативы Фельдману пока не видно. Тем более что и сам он, в отличие от бийского градоначальника Александра Студеникина, никогда не горел желанием покинуть свой пост, считает политолог. «Есть некоторые внутренние интриги в рубцовском отделении ЕР, но говорить всерьёз, что кто-то готов выйти на первый план, не приходится. Понятно, что некоторое число технических кандидатов, чтобы процедура выглядела не пустой формальностью, всё же появится», — подчеркнул эксперт.

По данным amic.ru, по состоянию на 11 ноября документы в комиссию принесли два человека. Оба в настоящий момент не имеют какого-либо отношения к власти, хотя один из них в прошлом занимал видный пост в муниципалитете. Конкурсная комиссия завершит приём документов во вторник, 15 ноября. Ожидается, что кроме Дмитрия Фельдмана заявки подадут ещё несколько кандидатов. После чего документы и биографию всех соискателей будут проверять, в том числе правоохранительные органы. Важный аспект — может ли потенциальный победитель конкурса быть допущен к гостайне.

Какие требования выдвигают к будущему мэру Рубцовска

В конкурсную комиссию войдут 10 человек, пять из них назначил горсовет, ещё столько же утверждает губернатор Виктор Томенко. Уже известно, что возглавит комиссию председатель горсовета единоросс Сергей Черноиванов.

Поучаствовать в борьбе за пост мэра имеют право граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом и высшим образованием, не моложе 21 года. Они должны знать Конституцию страны, Уставы Алтайского края и Рубцовска, а также федеральное законодательство. Ещё один важный аспект — необходимо обладать навыками руководства. Причём работа на таких должностях по продолжительности должна быть не менее пяти лет.

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Конкурс проводится в два этапа. На первом комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям и принимает решение о допуске во второй тур. После этого с участниками проводят собеседование, где они должны рассказать о своём видении работы мэра Рубцовска, стоящих перед ним задачах, а также ответить на вопросы. Затем докладчикам выставляются оценки. К примеру, за чёткость и логичность речи, уровень профессионализма и т. д. По результатам этапа комиссия решает, кого можно рекомендовать горсовету. В итоге претенденты становятся полноценными кандидатами.

Выбирать из них победителя будут депутаты представительного органа простым большинством голосов. Конкурс запланирован на 23 декабря 2022 года.