Исполняющего обязанности главы Ярового избрали новым мэром города

За должность Владислава Шилова проголосовали все собравшиеся на сессии депутаты городского собрания

12 января 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Выборы нового главы города Ярового состоялись. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, 12 января все собравшиеся на первой сессии 2023 года городские депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Шилова Владислава Ивановича, который с апреля 2022 года исполнял обязанности мэра.

Отмечается, что срок полномочий нового главы города составляет пять лет. Всего на процедуру выборов заявку подали пять человек. Среди них были кандидат на пост мэра Славгорода, которого в 2018 году обошёл уже осуждённый за коррупцию Сергей Горбунов, местная индивидуальная предпринимательница, яровской активист, а также замглавы Ярового Владимир Татиевский.

Напомним, что бывший мэр Ярового Виталий Самобочий был временно отстранён от должности судом по ходатайству следствия. Причиной стало уголовное дело из-за проблем с прохождением отопительного сезона в 2021 году — тогда котёл № 9 на ТЭЦ в Яровом начал зашлаковываться. 1 ноября он вышел из строя, а 3 ноября из строя вышел и котёл № 10. В работе оставался только седьмой, однако его мощности для обогрева Ярового было мало.

Запустить котёл № 10 и подключить его к теплосети энергетики должны были ночью 5 ноября, однако удалось это лишь к вечеру 7 ноября. В этот же день в Яровое привезли тепловые пушки и обогреватели, которые распределили по социальным объектам города. Вечером 8 ноября котёл снова остановили и станция возобновила работу в штатном режиме только с 9 ноября.

16 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Яровского теплоэлектрокомплекса. По данным следствия, сотрудники компании не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы с отоплением. Позднее под следствием оказался и градоначальник.

Исполняющим обязанности главы администрации был назначен Николай Бачурин, однако с 26 апреля он прекратил трудовые отношения с городскими властями. С 27 апреля эту должность занял Шилов.