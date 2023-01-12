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Исполняющего обязанности главы Ярового избрали новым мэром города

За должность Владислава Шилова проголосовали все собравшиеся на сессии депутаты городского собрания

12 января 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Выборы нового главы города Ярового состоялись. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, 12 января все собравшиеся на первой сессии 2023 года городские депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Шилова Владислава Ивановича, который с апреля 2022 года исполнял обязанности мэра.

Отмечается, что срок полномочий нового главы города составляет пять лет. Всего на процедуру выборов заявку подали пять человек. Среди них были кандидат на пост мэра Славгорода, которого в 2018 году обошёл уже осуждённый за коррупцию Сергей Горбунов, местная индивидуальная предпринимательница, яровской активист, а также замглавы Ярового Владимир Татиевский. 

Напомним, что бывший мэр Ярового Виталий Самобочий был временно отстранён от должности судом по ходатайству следствия. Причиной стало уголовное дело из-за проблем с прохождением отопительного сезона в 2021 году — тогда котёл № 9 на ТЭЦ в Яровом начал зашлаковываться. 1 ноября он вышел из строя, а 3 ноября из строя вышел и котёл № 10. В работе оставался только седьмой, однако его мощности для обогрева Ярового было мало.

Запустить котёл № 10 и подключить его к теплосети энергетики должны были ночью 5 ноября, однако удалось это лишь к вечеру 7 ноября. В этот же день в Яровое привезли тепловые пушки и обогреватели, которые распределили по социальным объектам города. Вечером 8 ноября котёл снова остановили и станция возобновила работу в штатном режиме только с 9 ноября.

16 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Яровского теплоэлектрокомплекса. По данным следствия, сотрудники компании не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы с отоплением. Позднее под следствием оказался и градоначальник. 

Исполняющим обязанности главы администрации был назначен Николай Бачурин, однако с 26 апреля он прекратил трудовые отношения с городскими властями. С 27 апреля эту должность занял Шилов.

Комментарии 2

  • Успеха Владу Шилову!!!
    13 января, Гость   Ответить
  • Избрание на должность бургомистра, если сказать не по русски, то становится страшно, аж жуть..В 2022 году, особенно во второй половине года, когда, как никогда в истории города, захлестнул террор бездомных собак по всему городу Яровое. По логики карьерного роста и.о. глава города, должен был бы проявить особую прыть в решение проблемы бездомных собак. Девятого января 2023 года под мемориальной доской почетному гражданину, города Яровое, герою соц. Труда, Каниболотцкому С. Т. прямо на глазах из кустов выскочила большая черная бездомная собака и накинулась на женщину, прокомпостировала всеми своими зубами ее пуховик. В настоящие время бездомные собаки встречаются по всему городу, без дрына не возможно пройти безопасно. Может это не по Божески и не гуманно, но как вижу этих бездомных собак, то прошу от бессилия и безысходности, Господи – Всемогущий сделай так, чтобы эти бездомные собаки погрызли того, который может навести порядок в городе Яровое, но не хочет. Может после такой акции, проблема террора бездомных собак разрешится и в городе Яровое воцарится Мир и Безопасность. Приходить к долгожителям с поздравлениями и письмами от президента Р.Ф., и губернатора это хорошо, но может статься так, что бездомные собаки перегрызут всех долгожителей и потенциальных претендентов на долгожительство. Если бы главу города пропустить через Вече то избрали бы его на этот пост? Вече – народное собрание у восточных славян и русских людей играло роль органа государственного управления и общественного самоуправления. Вече было по преимуществу городским институтом, собранием свободных людей, живших в городе.13
    13 января, Гость   Ответить
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