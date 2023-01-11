Пять человек претендуют на пост мэра Ярового на фоне уголовного преследования нынешнего главы города

Формально Виталий Самобочий ещё остаётся в должности, однако срок его полномочий подходит к концу

11 января 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

В алтайском городе Яровое подходит к концу конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Как сообщает «Банкфакс», на процедуру подали заявки сразу пять человек.

Напомним, что текущий мэр Виталий Самобочий находится под следствием. Он должен предстать перед судом по уголовному делу о халатности, приведшей к проблемам во время отопительного сезона в конце 2021 года. Формально он не отстранён от должности, однако в ближайшее время истекает срок его полномочий.

В борьбу за место включились пять человек. Первый, Юрий Безвесельный, в 2018 году претендовал на пост мэра Славгорода, однако проиграл уже осуждённому в 2022 году за коррупцию Сергею Горбунову. Известно о нём немного — ранее он руководил ООО «Алтай — Лада — Славгород», которое ликвидировали в 2016 году.

Другой участницей является местная индивидуальная предпринимательница Лариса Жигулина, которая оказывает услуги в области бухгалтерского учёта. Также заявку подал Денис Галкин — он может быть местным активистом и предпринимателем. Кроме того, в конкурсе на должность мэра участвуют заместители главы Ярового Владимир Татиевский и Владислав Шилов. Последний в настоящее время исполняет обязанности градоначальника. С большой долей вероятности пост может достаться кому-то из них.

12 января комиссия проведёт собеседования с претендентами, после чего будет назначена сессия городского собрания депутатов, на которой решением членов местной гордумы и определится мэр.

Напомним, что вечером 1 ноября 2021 года на ТЭЦ из-за зашлакованности остановили котёл № 9. 3-4 ноября то же самое произошло с котлом № 10. На 4 ноября в работе оставался лишь котёл № 7, мощности которого не хватало для обогрева домов. Изначально отопление горожанам планировали вернуть 5 ноября, однако из-за выхода из строя котла № 10 срок перенесли. 7 ноября в Яровое завезли тепловые пушки и обогреватели и продолжили чинить котлы. В конце декабря Самобочего временно отстранили от должности.

Позднее следствие выяснило, что глава города достоверно знал о зашлаковке котла №9 и не принял меры к его остановке и очистке. Из-за этого в ноябре 2021 года произошла аварийная остановка котла, повлекшая резкое понижение нормативной температуры теплосети. Самобочий вину не признал, на его имущество наложили арест в сумме более 860 тысяч рублей. Главе Ярового грозит штраф в размере до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев.