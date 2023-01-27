Избирком назвал стоимость кампании по выборам губернатора Алтайского края

В случае если выборы "уложатся" в один тур, часть средств удастся сэкономить

27 января 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

На выборы губернатора Алтайского края, которые запланированы на 10 сентября 2023 года, из бюджета региона будет выделено 350,615 млн рублей. Об этом на пресс-конференции, прошедшей 27 января, рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Сумма закладывается с учётом возможного второго тура выборов.

На последние выборы главы региона, которые прошли в Алтайском крае 9 сентября 2018 года, власти потратили 256 млн, тогда как фактически заложено было 350,6 млн рублей. Таким образом, удалось сэкономить 94,4 млн рублей. На зарплату сотрудников избирательных комиссий ушло 202 млн рублей, на информирование избирателей потратили 5,2 млн рублей, а на изготовление бюллетеней и канцелярию – 2,6 млн и 2,1 млн соответственно.

Напомним, на 1 января 2023 года в Алтайском крае зарегистрировано 1,769 млн избирателей. За год электорат "сократился" на 10,5 тысячи человек.