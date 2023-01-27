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Избирком назвал стоимость кампании по выборам губернатора Алтайского края

В случае если выборы "уложатся" в один тур, часть средств удастся сэкономить

27 января 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru
Фото: altai-terr.izbirkom.ru

На выборы губернатора Алтайского края, которые запланированы на 10 сентября 2023 года, из бюджета региона будет выделено 350,615 млн рублей. Об этом на пресс-конференции, прошедшей 27 января, рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Сумма закладывается с учётом возможного второго тура выборов.

На последние выборы главы региона, которые прошли в Алтайском крае 9 сентября 2018 года, власти потратили 256 млн, тогда как фактически заложено было 350,6 млн рублей. Таким образом, удалось сэкономить 94,4 млн рублей. На зарплату сотрудников избирательных комиссий ушло 202 млн рублей, на информирование избирателей потратили 5,2 млн рублей, а на изготовление бюллетеней и канцелярию – 2,6 млн и 2,1 млн соответственно.

Напомним, на 1 января 2023 года в Алтайском крае зарегистрировано 1,769 млн избирателей. За год электорат "сократился" на 10,5 тысячи человек.

Комментарии 16

  • Очень дорого понты стоят. 110% Петровича уже назначили старшие ребята
    27 января, Гость   Ответить
  • Я выборы люблю простые * Чтоб ясно, кто в них победит * Чтоб никаких порогов явки * И чтобы против всех нельзя
    27 января, Гость   Ответить
  • 350,615 млн ..... думаю не только у меня такие мысли ЗАЧЕМ!? У Алтайского края куча нехватка транспорта самое наболевшее , и много чего еще чего нет . Но вот эти показательные выступления и имитация бурной деятельности "важнее"
    27 января, Гость   Ответить
  • вот и мост припомним
    27 января, Гость   Ответить
  • Вот и недофинансирование краевого хоккея))) как детского, так и взрослой команды...
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, что вам опять в хоккее ни так? Посмотри как 11 номер с каждой игрой прибавляет !
    27 января, Гость   Ответить
  • Может кто-то нормальный заявится(((( чтобы народ реально выбрал!!!
    27 января, Гость   Ответить
  • Да, на выборы положены бюджетные деньги, надеюсь, в равных пропорциях для всех кандидатов. И это правильно, чтобы исключить ангажированность. Но это лишь видимая для обывателя сумма. Реальное вложение в кандидата от кланово-корпоративной группировки вполне может достигать и 1млрд, тем более если маячит более-менее серьезный конкурент. Естественно инвесторы как минимум надеятся отбить вложенное. Собственно так же и с депутатами. Думаю сегодня это ни для кого не секрет.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, может кто-то нормальный заявится----без вариантов,конкурентов мы не потерпим
    27 января, Гость   Ответить
  • без вариантов,конкурентов мы не потерпим---грустно но факт.
    27 января, Гость   Ответить
  • Всё будет зависеть от прилежной работы проверяющих пригодность кандидатов выдвигать свою кандидатуру . Полиграф , психиатр , уплата налогов , имущество заграницей .... Всё будет зависеть от проверяющих пригодность кандидатов избираться .
    27 января, Гость   Ответить
  • Как бы не оказалось коту под хвост 350 615 000 рублей если проверят некачественно выдвигающих свои кандидатуры избираться на выборах . Избиратели-то пригодность избираться кандидатов сами проверить не могут .
    27 января, Гость   Ответить
  • Выберут самого красивого .
    27 января, Гость   Ответить
  • Охренеть.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, да . Избиратели самостоятельно не могут проверить попадёт ли кандидат указательным пальцем себе в нос с закрытыми глазами . Чтоб не оказалось что избирают кота в мешке всё это проверяют при рассмотрении пригодности кандидатов избираться . Потому избрание происходит из всех пригодных быть на должности выборами . Как-то так .
    28 января, Гость   Ответить
  • Бабушки с биноклями не будут бегать за кандидатами избираться чтоб разглядеть нет ли у них имущества заграницей , и не будут старики сидеть в засаде чтоб выяснить нет ли уклонений от налогов у желающего избраться . Каждый избиратель не пойдёт в наркологию выяснить не был ли на учёте там кандидат избираться . Всё о пригодности быть кандидатом на выборах на проверяющих их пригодность . Если определены кандидатами на выборах , это означает каждый из них пригоден и достоин быть в этой должности .
    28 января, Гость   Ответить
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